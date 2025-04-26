الشريعي لـ في الجول: تفاجأنا بوجود إنبي ضمن الأندية الممنوعة من القيد.. وخطوتنا المقبلة

السبت، 26 أبريل 2025 - 15:55

كتب : حامد وجدي

أيمن الشريعي

شدد أيمن الشريعي رئيس إنبي على أنه تفاجأ بوجود ناديه ضمن قائمة الأندية الممنوعة من القيد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نادي إنبي لقائمة الأندية الممنوعة من القيد على مستوى العالم.

وقال الشريعي عبر FilGoal.com : "تفاجأنا بوجود إنبي ضمن قائمة فيفا للأندية الممنوعة من القيد".

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وأضاف"كان لدينا قضية مع جورفان فييرا مدرب الفريق السابق والحكم جاء في صالحنا قبل أن يستأنف مجددا".

وأتم " لم يصلنا أي شيء على نظام الانتقالات الخاص بنا وسنتواصل مع فيفا لمعرفة سبب تواجدنا في القائمة والقضيتين المتسببتين في ذلك".

وبات إنبي النادي المصري الثامن الذي يتعرض لعقوبة المنع من القيد بسبب المستحقات المتأخرة.

وأوضح فيفا أن إنبي معاقب بمنع القيد لـ 3 فترات انتقالات بسبب قضيتين مختلفتين.

وانضم إنبي إلى الأندية الممنوعة من القيد وهي: الزمالك ووادي دجلة وبيراميدز وفاركو وإيسترن كومباني والإسماعيلي وأسوان.

إنبي أيمن الشريعي
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