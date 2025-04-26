إصابة محمد عبد المنعم بقطع في الرباط الصليبي

السبت، 26 أبريل 2025 - 15:07

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - نيس ضد باريس سان جيرمان

أعلن نادي نيس إصابة لاعبه محمد عبد المنعم بقطع في الرباط الصليبي.

وأصدر نيس بيانا أشار خلاله إلى الإصابة التي تعرض لها عبد المنعم خلال مواجهة باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي.

وأهدى نيس النقاط الثلاث إلى عبد المنعم وشدد النادي على دعم اللاعب خلال أشهر علاجه حتى يعود بشكل أقوى.

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ومع الإصابة من المحتمل أن يعود عبد المنعم للملاعب بالنصف الثاني من الموسم المقبل.

النجم الدولي المصري محمد عبد المنعم بدأ المباراة بشكل أساسي وتعرض لإصابة قوية في الدقيقة 67 وأدت إلى خروجه ودخول أنطوان ميندي.

وخرج عبد المنعم محمولا بسبب قوة الإصابة التي تعرض لها.

وللمرة الأولى تعرض باريس سان جيرمان للخسارة في الدوري الفرنسي في الموسم الجاري.

وتعتبر المباراة تحصيل حاصل لفريق العاصمة الفرنسية بعد حسمه لبطولة الدوري.

وبهذا الفوز وصل نيس للنقطة 54 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة 78 في الصدارة.

محمد عبد المنعم نيس الدوري الفرنسي
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