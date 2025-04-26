ثامن الأندية المصرية.. فيفا يضيف إنبي إلى قائمة المنع من القيد

السبت، 26 أبريل 2025 - 14:52

كتب : FilGoal

فريق إنبي

أضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نادي إنبي للأندية الممنوعة من القيد على مستوى العالم.

وبات إنبي النادي المصري الثامن الذي يتعرض لعقوبة المنع من القيد بسبب المستحقات المتأخرة.

وانضم إنبي إلى الأندية الممنوعة من القيد وهي: الزمالك ووادي دجلة وبيراميدز وفاركو وإيسترن كومباني والإسماعيلي وأسوان.

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وأوضح فيفا أن إنبي معاقب بمنع القيد لـ 3 فترات انتقالات بسبب قضيتين مختلفتين.

ويعتبر الإسماعيلي أكثر الأندية المصرية التي شهدت رفع قضايا بشأن المستحقات بعدد 3 قضايا مختلفة.

ويلي الإسماعيلي ناديي إنبي وإيسترن كومباني بقضيتين مقابل قضية واحدة لكل من الزمالك وبيراميدز وفاركو ووادي دجلة وأسوان.

وكان عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك قد كشف سبب تعرض ناديه لعقوية إيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وقال عضو مجلس إدارة الزمالك عبر المركز الإعلامي لناديه: "فيفا أخطرنا بإيقاف القيد، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق".

وأضاف "اللاعب يتبقى له 983 ألف يورو بعدما سدد الزمالك مبلغا كبيرا من مستحقاته البالغة 2 مليون و400 ألف يورو، والعقوبة جاءت بسبب عدم سداد الدفعات المتبقية للاعب في الأشهر الأخيرة، مما ترتب على صدور قرار بإيقاف القيد مجددا".

وأتم "سنسدد باقي مستحقات اللاعب في الفترة المقبلة وقبل فتح باب القيد في الموسم الجديد، وسيتم رفع إيقاف القيد بمجرد السداد.

فيفا إيقاف القيد إنبي
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