صحيفة سويسرية: كولر الذي يستحق تمثالا تعرض للرشق بالزجاجات.. ويواجه مصير موسمياني

سلطت الصحفة السويسرية على مصير مارسيل كولر مدرب الأهلي بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا على يد صنداونز.

وتأهل صنداونز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بالتعادل مع الأهلي في القاهرة 1-1، بعد التعادل السلبي 0-0 في بريتوريا.

وقالت صحيفة "blick" السويسرية: "كولر تعرض للرشق بالزجاجات من جانب جماهير الأهلي الغاضبة وهو في طريقه إلى غرف الملابس"

وأضافت "يبدو أن كولر على وشك الإقالة. ابن زيورخ يستحق تمثالا أمام استاد القاهرة بعدما فاز مع الأهلي بتسعة ألقاب في 3 سنوات".

وأكملت "الأهلي أعلن دعمه لمدربه قبل أسبوع. ونشر على حسابه على إنستجرام صورة للمدرب وفريقه تحمل شعار "معًا من أجل المجد". لكن نظرة على تاريخ النادي تُظهر أن هذا الدعم ليس أكثر من مجرد عبارات. كما تلقى المدرب السابق بيتسو موسيماني دعمًا قويًا على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي. وبعد أيام قليلة، انفصل عنه الأهلي. ويبدو الآن أن كولر يواجه المصير نفسه".

وذكرت الصحيفة السويسرية أن الأهلي عقد اجتماعا قبل الخروج من دوري أبطال إفريقيا، وتقرر الإبقاء على المدرب السويسري للمباراتين الحاسمتين في نصف النهائي. والآن، أصبح مستقبل كولر محل مناقشة مرة أخرى.

الرحلة التي بدأها كولر مع الأهلي في شهر سبتمبر من سنة 2022 توج خلال المارد الأحمر بـ 10 بطولات.

والبطولات هي الدوري المصري (مرة)، وكأس مصر (مرتين)، والسوبر المصري (4 مرات).

أما إفريقيا ففاز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا (مرتين)، والسوبر الإفريقي (مرة).

إضافة إلى لقب كأس القارات الثلاث على حساب العين الإماراتي.

وخسر الأهلي لقب السوبر الإفريقي مرتين تحت قيادة كولر ضد اتحاد العاصمة الجزائري والزمالك.

كما حصل الأهلي على المركز الثالث في كأس العالم للأندية مع كولر مرة وحيدة وحصل على المركز الرابع في مثلها.