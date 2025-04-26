خبر في الجول - الخطيب يجتمع مع الجهاز الفني وقطاع الكرة بـ الأهلي

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع الجهاز الفني وقطاع الكرة بالنادي.

وعلم FilGoal.com أن محمود الخطيب وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي يتواجدنا بمقر قطاع الكرة حاليا للاجتماع مع الجهاز الفني والقطاع لبحث أسباب تراجع النتائج والخروج الإفريقي.

وربما تشهد الجلسة مناقشة مصير الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

ومن المفترض أن يخوض الفريق مرانه في تمام الرابعة عصرا بشكل طبيعي.

وكان الأهلي قد ودع دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع ماميلودي صنداونز بهدف لكل فريق في إياب نصف النهائي والذي أقيم على استاد القاهرة.

وتأهل صنداونز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بالتعادل في القاهرة 1-1، بعد التعادل السلبي 0-0 في بريتوريا.

تقدم الأهلي عن طريق طاهر محمد طاهر.

ثم تعادل صنداونز بهدف عكسي سجله ياسر إبراهيم.

على الجانب الآخر تأهل بيراميدز على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، حيث تعادلا 0-0 ذهابا في جنوب إفريقيا أيضا.

ونجح بيراميدز في الفوز في القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليبلغ النهائي الأول في تاريخه.

وتوقفت سلسلة تأهل الأهلي إلى النهائي بعد 5 نهائيات متتالية بين 2020 و2024، فاز بـ 4 منها على حساب الزمالك في 2020 وكايزر تشيفس في 2021 والوداد في 2023 والترجي في 2024، وخسر أمام الوداد في 2022.