خدمة في الجول - احجز تذاكر بطولة أمم إفريقيا للشباب

السبت، 26 أبريل 2025 - 12:50

كتب : FilGoal

جماهير مصر أمام كرواتيا

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة ما بين 27 أبريل وحتى 18 مايو المقبل والمؤهلة لكأس العالم.

وتفتتح البطولة بمباراة زامبيا ضد سيراليون مساء السادسة مساء من غدا الأحد.

أخبار متعلقة:
هاني سعيد: طلبنا تأجيل نهائي كأس مصر حتى قبل التأهل.. وخروج الأهلي خسارة لمصر كرة سلة - سيدات مصر في المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا مواعيد مباريات الخميس 24 أبريل 2025.. مواجهة بكأس عاصمة مصر كأس عاصمة مصر - البنك الأهلي يهزم مودرن بهدفين في ذهاب ربع النهائي

بينما يلعب منتخب مصر مباراته الأولى على استاد القاهرة غدا في تمام التاسعة مساء ضد جنوب إفريقيا.

وتقام مباراة منتخب مصر الأولى على استاد القاهرة، فيما تلعب باقي مبارياتها على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

البطولة ستقام على ملاعب الدفاع الجوي وهيئة قناة السويس واستاد السويس، بينما تقام المباراة الافتتاحية فقط على استاد القاهرة.

جاءت أسعار تذاكر مباراة الافتتاح مقابل 75 جنيه بمدرج التالتة يمين فقط.

بينما في المباريات التالية ستكون قيمة التذاكر 75 جنيه للدرجة الثالثة و150 جنيه للدرجة الأولى.

ويمكنك حجز التذاكر من هنا

كأس الأمم الأفريقية للشباب منتخب مصر للشباب
نرشح لكم
مؤتمر أسامة نبيه: جميع فرق المجموعة تلعب كرة حديثة.. ونثق في لاعبينا اجتماع تنسيقي لـ كاف مع منتخب الشباب استعدادا لانطلاق كأس إفريقيا تحت 20 عاما أسامة نبيه: غياب المحترفين لن يعوقنا عن التتويج بكأس إفريقيا للشباب.. والمغرب أبرز منافس منتخب الشباب يستعد لافتتاح كأس الأمم.. ونبيه يدرس جنوب إفريقيا بالفيديو "لا فائدة فنية".. مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول موقف حسام حسن من معسكر يونيو مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: حسام حسن لم يطلب إقامة المعسكر في أمريكا اتحاد الكرة يحتفل بمنتخب مصر تحت 17 سنة بعد التأهل لكأس العالم أسامة نبيه: منتخب الشباب استفاد كثيرا رغم الخسارة أمام نيجيريا
أخر الأخبار
إصابة محمد عبد المنعم بقطع في الرباط الصليبي 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
ثامن الأندية المصرية.. فيفا يضيف إنبي إلى قائمة المنع من القيد 37 دقيقة | الكرة المصرية
راديو ماركا: مبابي لن يبدأ المباراة ضد بشلونة.. ولم يتعافى بالكامل 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - إلغاء مران الأهلي بقرار من إدارة النادي ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر أسامة نبيه: جميع فرق المجموعة تلعب كرة حديثة.. ونثق في لاعبينا ساعة | منتخب مصر
صحيفة سويسرية: كولر الذي يستحق تمثالا تعرض للرشق بالزجاجات.. ويواجه مصير موسمياني ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الخطيب يجتمع مع الجهاز الفني وقطاع الكرة بـ الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
خدمة في الجول - احجز تذاكر بطولة أمم إفريقيا للشباب 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 مصدر مقرب منه لـ في الجول: زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك ولكن بشرط 4 أخبار سيئة.. مدرب نيس يكشف الموقف المبدئي لإصابة عبد المنعم