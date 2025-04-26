خدمة في الجول - احجز تذاكر بطولة أمم إفريقيا للشباب

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة ما بين 27 أبريل وحتى 18 مايو المقبل والمؤهلة لكأس العالم.

وتفتتح البطولة بمباراة زامبيا ضد سيراليون مساء السادسة مساء من غدا الأحد.

بينما يلعب منتخب مصر مباراته الأولى على استاد القاهرة غدا في تمام التاسعة مساء ضد جنوب إفريقيا.

وتقام مباراة منتخب مصر الأولى على استاد القاهرة، فيما تلعب باقي مبارياتها على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

البطولة ستقام على ملاعب الدفاع الجوي وهيئة قناة السويس واستاد السويس، بينما تقام المباراة الافتتاحية فقط على استاد القاهرة.

جاءت أسعار تذاكر مباراة الافتتاح مقابل 75 جنيه بمدرج التالتة يمين فقط.

بينما في المباريات التالية ستكون قيمة التذاكر 75 جنيه للدرجة الثالثة و150 جنيه للدرجة الأولى.

ويمكنك حجز التذاكر من هنا