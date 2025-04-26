تقرير: كانسيلو مهدد بنهاية موسمه.. والهلال يطمح في مشاركته بكأس العالم للأندية

بات البرتغالي جواو كانسيلو مدافع الهلال السعودي بالغياب حتى نهاية الموسم الجاري بعد إصابته ضد جوانجو الكوري الجنوبي.

وتعرض كانسيلو للإصابة خلال المباراة التي فاز بها الهلال 7-0 ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن كانسيلو مهدد بالغياب حتى نهاية الموسم، وسيخضع لفحوصات طبية دقيقة اليوم السبت لتحديد مدة غيابه.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن نادي الهلال يأمل في أن يتعافى كانسيلو قبل خوض منافسات كاس العالم للأندية 2025.

وتقام كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة بمشاركة 32 ناديا في الفترة ما بين 14 يونيو و13 يوليو 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشعر كانسيلو بآلام مفاجئة في العضلة الخلفية، أجبرت جورج جيسوس مدرب الهلال على استبداله أمام جوانجو بربع النهائي.

وحجز الهلال مقعدا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بالفوز على جوانجو الكوري الجنوبي 7-0.

وتقدم الهلال بثلاثة أهداف في الشوط الأول، قبل أن يضيف 4 أهداف في الشوط الثاني.

الهلال تأهل إلى نصف نهائي أبطال آسيا للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخه.

كما كرر الهلال النتيجة الأكبر له تاريخيا في دوري أبطال آسيا بعدما فاز على الدحيل القطري 7-0 في نصف نهائي موسم 2022-2023.