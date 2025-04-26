مهاجم نيس: لعبنا أمام سان جيرمان بثبات.. وهذا الفوز من أجل عبد المنعم

أهدى جايتان لابورد مهاجم نيس فوز فريقه الثمين على باريس سان جيرمان لزميله الدولي المصري محمد عبد المنعم.

وفاز نيس على باريس سان جيرمان 3-1 ضمن الجولة 32 من الدوري الفرنسي.

وقال جايتان لابورد مهاجم نيس في تصريحات للصحفين: "تمكنا من اللعب بثبات وكفاءة أمام سان جيرمان".

وأضاف "أريد تحية محمد عبد المنعم، هذا الفوز من أجله. نحن نتقدم من مباراة لأخرى وهذا يُظهر أننا على الطريق الصحيح".

وأتم "نحن نتقدم مباراة تلو الأخرى. إضافة إلى ذلك، سنحتفل بهذا الفوز وسنفكر في مباراة ريمس الأسبوع المقبل".

النجم الدولي المصري محمد عبد المنعم بدأ المباراة بشكل أساسي وتعرض لإصابة قوية في الدقيقة 67 وأدت إلى خروجه ودخول أنطوان ميندي.

وخرج عبد المنعم محمولا بسبب قوة الإصابة التي تعرض لها.

وللمرة الأولى تعرض باريس سان جيرمان للخسارة في الدوري الفرنسي في الموسم الجاري.

وتعتبر المباراة تحصيل حاصل لفريق العاصمة الفرنسية بعد حسمه لبطولة الدوري.

وبهذا الفوز وصل نيس للنقطة 54 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة 78 في الصدارة.