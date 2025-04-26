ماركينيوس: نيس لعب بخطة فعالة.. ولا نحب الخسارة حتى لو كنا أبطالا

السبت، 26 أبريل 2025 - 11:37

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان ضد نانت

أعرب البرازيلي ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان عن غضبة بعد الهزيمة أمام نيس رغم ضمان التتويج بلقب الدوري مسبقا.

وفاز نيس على باريس سان جيرمان 3-1 ضمن الجولة 32 من الدوري الفرنسي.

وقال ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان عبر DAZN: "نيس لعب بخطة فعالة للغاية، ولم يمنحونا مساحة كافية. أهدرنا الفرص التي أتيحت لنا. لا نحب الخسارة، خاصة على أرضنا، حتى لو كنا أبطالا".

أخبار متعلقة:
أخبار سيئة.. مدرب نيس يكشف الموقف المبدئي لإصابة عبد المنعم تعرض لإصابة قوية.. نيس يفسد دوري اللاهزيمة على باريس سان جيرمان بمشاركة عبد المنعم مدرب نيس: عبد المنعم يقدم مستويات ممتازة في المباريات الأخيرة بمشاركة كاملة لـ عبد المنعم.. نيس يفوز على أنجيه

وأضاف "هذا الوقت ليس مناسبا لإثارة الشكوك حول الفريق. حتى لو خسرنا علينا أن نحافظ على ثقتنا. هناك مواعيد نهائية مهمة قادمة. نريد الفوز بكل شيء".

وأتم "تنتظرنا مهمة صعبة أمام أرسنال القوي في الكرات الثابتة. سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية هناك. لقد قدمنا ​​موسما رائعا حتى الآن، وسنواصل العمل".

النجم الدولي المصري محمد عبد المنعم بدأ المباراة بشكل أساسي وتعرض لإصابة قوية في الدقيقة 67 وأدت إلى خروجه ودخول أنطوان ميندي.

وخرج عبد المنعم محمولا بسبب قوة الإصابة التي تعرض لها.

وللمرة الأولى تعرض باريس سان جيرمان للخسارة في الدوري الفرنسي في الموسم الجاري.

وتعتبر المباراة تحصيل حاصل لفريق العاصمة الفرنسية بعد حسمه لبطولة الدوري.

وبهذا الفوز وصل نيس للنقطة 54 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة 78 في الصدارة.

باريس سان جيرمان نيس ماركينيوس
نرشح لكم
إصابة محمد عبد المنعم بقطع في الرباط الصليبي راديو ماركا: مبابي لن يبدأ المباراة ضد بشلونة.. ولم يتعافى بالكامل مهاجم نيس: لعبنا أمام سان جيرمان بثبات.. وهذا الفوز من أجل عبد المنعم مواعيد مباريات السبت 26 أبريل - كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.. وتشيلسي وأبطال آسيا أخبار سيئة.. مدرب نيس يكشف الموقف المبدئي لإصابة عبد المنعم تعرض لإصابة قوية.. نيس يفسد دوري اللاهزيمة على باريس سان جيرمان بمشاركة عبد المنعم بيان - ريال مدريد يكشف حقيقة انسحابه من الكلاسيكو تيباس يهاجم بيريز بسبب الكلاسيكو: هذه ليست كرة قدم بل استيلاء على السلطة
أخر الأخبار
الشريعي لـ في الجول: تفاجأنا بوجود إنبي ضمن الأندية الممنوعة من القيد.. وخطوتنا المقلبة دقيقة | الكرة المصرية
إصابة محمد عبد المنعم بقطع في الرباط الصليبي 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
ثامن الأندية المصرية.. فيفا يضيف إنبي إلى قائمة المنع من القيد ساعة | الكرة المصرية
راديو ماركا: مبابي لن يبدأ المباراة ضد بشلونة.. ولم يتعافى بالكامل ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - إلغاء مران الأهلي بقرار من إدارة النادي ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر أسامة نبيه: جميع فرق المجموعة تلعب كرة حديثة.. ونثق في لاعبينا ساعة | منتخب مصر
صحيفة سويسرية: كولر الذي يستحق تمثالا تعرض للرشق بالزجاجات.. ويواجه مصير موسمياني 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الخطيب يجتمع مع الجهاز الفني وقطاع الكرة بـ الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 مصدر مقرب منه لـ في الجول: زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك ولكن بشرط 4 أخبار سيئة.. مدرب نيس يكشف الموقف المبدئي لإصابة عبد المنعم