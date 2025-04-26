ماركينيوس: نيس لعب بخطة فعالة.. ولا نحب الخسارة حتى لو كنا أبطالا

أعرب البرازيلي ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان عن غضبة بعد الهزيمة أمام نيس رغم ضمان التتويج بلقب الدوري مسبقا.

وفاز نيس على باريس سان جيرمان 3-1 ضمن الجولة 32 من الدوري الفرنسي.

وقال ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان عبر DAZN: "نيس لعب بخطة فعالة للغاية، ولم يمنحونا مساحة كافية. أهدرنا الفرص التي أتيحت لنا. لا نحب الخسارة، خاصة على أرضنا، حتى لو كنا أبطالا".

وأضاف "هذا الوقت ليس مناسبا لإثارة الشكوك حول الفريق. حتى لو خسرنا علينا أن نحافظ على ثقتنا. هناك مواعيد نهائية مهمة قادمة. نريد الفوز بكل شيء".

وأتم "تنتظرنا مهمة صعبة أمام أرسنال القوي في الكرات الثابتة. سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية هناك. لقد قدمنا ​​موسما رائعا حتى الآن، وسنواصل العمل".

النجم الدولي المصري محمد عبد المنعم بدأ المباراة بشكل أساسي وتعرض لإصابة قوية في الدقيقة 67 وأدت إلى خروجه ودخول أنطوان ميندي.

وخرج عبد المنعم محمولا بسبب قوة الإصابة التي تعرض لها.

وللمرة الأولى تعرض باريس سان جيرمان للخسارة في الدوري الفرنسي في الموسم الجاري.

وتعتبر المباراة تحصيل حاصل لفريق العاصمة الفرنسية بعد حسمه لبطولة الدوري.

وبهذا الفوز وصل نيس للنقطة 54 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة 78 في الصدارة.