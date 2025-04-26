جيسوس: تمنيت الفوز بهدف بدلا من سبعة على ألا يصاب كانسيلو

أعرب البرتغالي جورج جيسوس مدرب الهلال السعودي عن حزنه الشديد بسبب إصابة جواو كانسيلو رغم الفوز العريض على جوانجو الكوري الجنوبي.

وفاز الهلال على جوانجو 7-0 في مباراة أقيمت ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال جيسوس في مؤتمر صحفي: ""كنت أتمنى لو فزنا بهدف واحد بدلا من سبعة على ألا يصاب جواو كانسيلو".

وأضاف "لا نعرف مدة غيابه لكننا سنفتقده، وسنبحث كيف نهاجم في المباراة المقبلة من دونه".

وتابع "الخصم لم يكن ضعيفا، وفريقنا من جعل المباراة سهلة بفضل أدائه المتميز. لم نحقق شيئا حتى الآن، نجهز أنفسنا لما هو قادم، وعلينا الاستشفاء قبل المباراة المقبلة".

وحجز الهلال مقعدا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بالفوز على جوانجو الكوري الجنوبي 7-0.

وتقدم الهلال بثلاثة أهداف في الشوط الأول، قبل أن يضيف 4 أهداف في الشوط الثاني.

الهلال تأهل إلى نصف نهائي أبطال آسيا للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخه.

كما كرر الهلال النتيجة الأكبر له تاريخيا في دوري أبطال آسيا بعدما فاز على الدحيل القطري 7-0 في نصف نهائي موسم 2022-2023.