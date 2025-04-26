مواعيد مباريات السبت 26 أبريل - كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.. وتشيلسي وأبطال آسيا

يشهد اليوم السبت مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم السبت 5 أبريل 2025 والقنوات الناقلة.

ويلعب ريال مدريد ضد برشلونة في مرتقبة بنهائي كأس ملك إسبانيا.

ويستضيف تشيلسي منافسه إيفرتون ضمن منافسات الجولة 34 بالدوري الإنجليزي.

ويلعب النصر السعودي ضد يوكوهاما مارينوس الياباني ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

فيما يواجه أهلي جدة نظيره بوريرام يونايتد التايلاندي ضمن الدور ذاته.

للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنا.

كأس ملك إسبانيا

ريال مدريد × برشلونة.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع عبر قناة ssc sport 5.. ويعلق عليها فارس عوض وفهد العتيبي.

الدوري الإنجليزي

تشيلسي × إيفرتون.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.. وتذاع عبر قناة بي غن سبورتس 1.

دوري أبطال آسيا

أهلي جدة × بوريرام يونايتد.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.. وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس afc وقنوات الكاس القطرية، وssc sport.

النصر × يوكوهاما مارينوس.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.. وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس afc وقنوات الكاس القطرية، وssc sport.