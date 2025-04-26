مواعيد مباريات السبت 26 أبريل - كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.. وتشيلسي وأبطال آسيا

السبت، 26 أبريل 2025 - 10:35

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - يامال - تشواميني

يشهد اليوم السبت مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم السبت 5 أبريل 2025 والقنوات الناقلة.

ويلعب ريال مدريد ضد برشلونة في مرتقبة بنهائي كأس ملك إسبانيا.

أخبار متعلقة:
قائمة ريال مدريد - عودة مبابي وميندي لمواجهة برشلونة في كأس ملك إسبانيا فالفيردي: لدينا فرصة جيدة للثأر من برشلونة في نهائي الكأس عودة شتيجن وغياب ليفاندوفسكي.. قائمة برشلونة أمام ريال مدريد في نهائي كأس إسبانيا "لا يمكن التمييز".. المحكمة تسقط تهم العنصرية عن 2 من مشجعي برشلونة

ويستضيف تشيلسي منافسه إيفرتون ضمن منافسات الجولة 34 بالدوري الإنجليزي.

ويلعب النصر السعودي ضد يوكوهاما مارينوس الياباني ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

فيما يواجه أهلي جدة نظيره بوريرام يونايتد التايلاندي ضمن الدور ذاته.

للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنا.

كأس ملك إسبانيا

ريال مدريد × برشلونة.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع عبر قناة ssc sport 5.. ويعلق عليها فارس عوض وفهد العتيبي.

الدوري الإنجليزي

تشيلسي × إيفرتون.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.. وتذاع عبر قناة بي غن سبورتس 1.

دوري أبطال آسيا

أهلي جدة × بوريرام يونايتد.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.. وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس afc وقنوات الكاس القطرية، وssc sport.

النصر × يوكوهاما مارينوس.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.. وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس afc وقنوات الكاس القطرية، وssc sport.

ريال مدريد برشلونة
نرشح لكم
مهاجم نيس: لعبنا أمام سان جيرمان بثبات.. وهذا الفوز من أجل عبد المنعم ماركينيوس: نيس لعب بخطة فعالة.. ولا نحب الخسارة حتى لو كنا أبطالا أخبار سيئة.. مدرب نيس يكشف الموقف المبدئي لإصابة عبد المنعم تعرض لإصابة قوية.. نيس يفسد دوري اللاهزيمة على باريس سان جيرمان بمشاركة عبد المنعم بيان - ريال مدريد يكشف حقيقة انسحابه من الكلاسيكو تيباس يهاجم بيريز بسبب الكلاسيكو: هذه ليست كرة قدم بل استيلاء على السلطة "القناة تحميها حرية التعبير".. ريال مدريد يصدر بيانا ضد حكام الكلاسيكو انتهت الدوري الفرنسي - باريس سان جيرمان (1)-(3) نيس
أخر الأخبار
مؤتمر أسامة نبيه: جميع فرق المجموعة تلعب كرة حديثة.. ونثق في لاعبينا 21 دقيقة | منتخب مصر
صحيفة سويسرية: كولر الذي يستحق تمثالا تعرض للرشق بالزجاجات.. ويواجه مصير موسمياني 30 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الخطيب يجتمع مع الجهاز الفني وقطاع الكرة بـ الأهلي 57 دقيقة | الكرة المصرية
خدمة في الجول - احجز تذاكر بطولة أمم إفريقيا للشباب ساعة | منتخب مصر
تقرير: كانسيلو مهدد بنهاية موسمه.. والهلال يطمح في مشاركته بكأس العالم للأندية ساعة | سعودي في الجول
مهاجم نيس: لعبنا أمام سان جيرمان بثبات.. وهذا الفوز من أجل عبد المنعم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ريفيرو: حزينون بعد الخسارة أمام بيراميدز.. لكن المستقبل يبدو مشرقا لأورلاندو 2 ساعة | الكرة الإفريقية
ماركينيوس: نيس لعب بخطة فعالة.. ولا نحب الخسارة حتى لو كنا أبطالا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 مصدر مقرب منه لـ في الجول: زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك ولكن بشرط 4 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم مصطفى شوبير