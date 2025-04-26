أخبار سيئة.. مدرب نيس يكشف الموقف المبدئي لإصابة عبد المنعم

كشف فرانك هايس مدرب نيس عن موقف إصابة محمد عبد المنعم مدافع الفريق أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

وقال هايس في المؤتمر الصحفي: "بخصوص محمد عبد المنعم سنجري الفحوصات الطبية أولا ولكن حالة ركبته لا تبدو مطمئنة".

وفاز نيس بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وبدأ عبد المنعم المباراة بشكل أساسي وتعرض لإصابة قوية في الدقيقة 67 وأدت إلى خروجه ودخول أنطوان ميندي.

وخرج عبد المنعم محمولا بسبب قوة الإصابة التي تعرض لها.

وللمرة الأولى تعرض باريس سان جيرمان للخسارة في الدوري الفرنسي في الموسم الجاري.

وتعتبر المباراة تحصيل حاصل لفريق العاصمة الفرنسية بعد حسمه لبطولة الدوري.

وبهذا الفوز وصل نيس للنقطة 54 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة 78 في الصدارة.