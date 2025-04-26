سيد عبد الحفيظ يكشف موقفه من العودة للعمل في الأهلي

السبت، 26 أبريل 2025 - 00:43

كتب : FilGoal

حفل استاد الأهلي - سيد عبد الحفيظ

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي عن موقفه من العودة من جديد للعمل الإداري في النادي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "لا يوجد أهلاوي سيتأخر على النادي إن طُلب منه ذلك ولست أنا فقط. ولكن من باب الأدب لا يصح أن نتحدث في وجود أشخاص في موقع المسؤولية".

وأوضح "تربيت في الأهلي أكثر من بيتي وقضيت 36 عاما فيه، في الوقت ذاته لدي التزامات تعاقدية وبعض الأمور التي لا يسهل حلها".

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وتأهل صنداونز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بالتعادل في القاهرة 1-1، بعد التعادل السلبي 0-0 في بريتوريا.

تقدم الأهلي عن طريق طاهر محمد طاهر.

ثم تعادل صنداونز بهدف عكسي سجله ياسر إبراهيم.

على الجانب الآخر تأهل بيراميدز على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، حيث تعادلا 0-0 ذهابا في جنوب إفريقيا أيضا.

ونجح بيراميدز في الفوز في القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليبلغ النهائي الأول في تاريخه.

وتوقفت سلسلة تأهل الأهلي إلى النهائي بعد 5 نهائيات متتالية بين 2020 و2024، فاز بـ 4 منها على حساب الزمالك في 2020 وكايزر تشيفس في 2021 والوداد في 2023 والترجي في 2024، وخسر أمام الوداد في 2022.

سيد عبد الحفيظ الأهلي
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