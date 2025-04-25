تعرض لإصابة قوية.. نيس يفسد دوري اللاهزيمة على باريس سان جيرمان بمشاركة عبد المنعم

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 23:56

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - نيس

شارك الدولي المصري محمد عبد المنعم لاعب نيس في مباراة فريقه ضد باريس سان جيرمان.

وفاز نيس بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وبدأ عبد المنعم المباراة بشكل أساسي وتعرض لإصابة قوية في الدقيقة 67 وأدت إلى خروجه ودخول أنطوان ميندي.

أخبار متعلقة:
مدرب نيس: عبد المنعم يقدم مستويات ممتازة في المباريات الأخيرة بمشاركة كاملة لـ عبد المنعم.. نيس يفوز على أنجيه عبد المنعم يعود لقائمة نيس في مواجهة أنجيه بغياب عبد المنعم للمرة الأولى في 2025.. نيس يتعادل مع ستراسبورج خلال الوقت القاتل

وخرج عبد المنعم محمولا بسبب قوة الإصابة التي تعرض لها.

وافتتح مورجان سانسون لاعب نيس النتيجة في الدقيقة 34 قبل أن يتعادل فابيان رويز لباريس في الدقيقة 41.

وأحرز سانسون الهدف الثاني في الدقيقة 46 من صناعة جوناثان كلاوس.

وزاد يوسف ندايشيمي الفارق في الدقيقة 70 ليضمن الفوز لنيس.

وللمرة الأولى لباريس يتعرض للخسارة في الدوري الفرنسي الموسم الجاري.

وتعتبر المباراة تحصيل حاصل لفريق العاصمة الفرنسية بعد حسمه لبطولة الدوري بالفعل منذ فترة.

وبهذا الفوز وصل نيس للنقطة 54 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة 78 في الصدارة.

محمد عبد المنعم نيس باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
نرشح لكم
أخبار سيئة.. مدرب نيس يكشف الموقف المبدئي لإصابة عبد المنعم انتهت الدوري الفرنسي - باريس سان جيرمان (1)-(3) نيس تشكيل نيس - محمد عبد المنعم أساسي أمام باريس سان جيرمان مؤتمر سلوت: مازلنا بحاجة إلى نقطة للتتويج.. ولن يفرض عليّ أحدًا عدم مشاركة نونيز مواعيد مباريات اليوم - الأهلي وبيراميدز في نصف نهائي الأبطال.. ومواجهة صعبة لـ عبد المنعم مدرب نيس: عبد المنعم يقدم مستويات ممتازة في المباريات الأخيرة إصابة دانتي تزيد فرص عبد المنعم في الاستمرار كأساسي ضد سان جيرمان كأس الأمير - قرعة متوازنة للثلاثي المحترف في قطر.. وموعد النهائي والانضمام للأهلي
أخر الأخبار
مؤتمر يوريتشيتش: لم أصدق الوصول للنهائي بهذه الطريقة.. ولم أعلم بهزيمة الأهلي 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
أخبار سيئة.. مدرب نيس يكشف الموقف المبدئي لإصابة عبد المنعم ساعة | المحترفون
سيد عبد الحفيظ يكشف موقفه من العودة للعمل في الأهلي ساعة | الكرة المصرية
هاني سعيد: طلبنا تأجيل نهائي كأس مصر حتى قبل التأهل.. وخروج الأهلي خسارة لمصر ساعة | الكرة الإفريقية
تعرض لإصابة قوية.. نيس يفسد دوري اللاهزيمة على باريس سان جيرمان بمشاركة عبد المنعم 2 ساعة | المحترفون
دوري أبطال إفريقيا - موعد نهائي مباراتي بيراميدز ضد صنداونز في النهائي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بيان - ريال مدريد يكشف حقيقة انسحابه من الكلاسيكو 2 ساعة | الدوري الإسباني
تيباس يهاجم بيريز بسبب الكلاسيكو: هذه ليست كرة قدم بل استيلاء على السلطة 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 2 مصدر مقرب منه لـ في الجول: زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك ولكن بشرط 3 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 4 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم مصطفى شوبير