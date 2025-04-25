تعرض لإصابة قوية.. نيس يفسد دوري اللاهزيمة على باريس سان جيرمان بمشاركة عبد المنعم

شارك الدولي المصري محمد عبد المنعم لاعب نيس في مباراة فريقه ضد باريس سان جيرمان.

وفاز نيس بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وبدأ عبد المنعم المباراة بشكل أساسي وتعرض لإصابة قوية في الدقيقة 67 وأدت إلى خروجه ودخول أنطوان ميندي.

وخرج عبد المنعم محمولا بسبب قوة الإصابة التي تعرض لها.

وافتتح مورجان سانسون لاعب نيس النتيجة في الدقيقة 34 قبل أن يتعادل فابيان رويز لباريس في الدقيقة 41.

وأحرز سانسون الهدف الثاني في الدقيقة 46 من صناعة جوناثان كلاوس.

وزاد يوسف ندايشيمي الفارق في الدقيقة 70 ليضمن الفوز لنيس.

وللمرة الأولى لباريس يتعرض للخسارة في الدوري الفرنسي الموسم الجاري.

وتعتبر المباراة تحصيل حاصل لفريق العاصمة الفرنسية بعد حسمه لبطولة الدوري بالفعل منذ فترة.

وبهذا الفوز وصل نيس للنقطة 54 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند النقطة 78 في الصدارة.