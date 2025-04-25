دوري المحترفين - المقاولون يفوز على وادي دجلة في قمة الجولة 32

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 23:10

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

حقق المقاولون العرب فوزا ثمينا على وادي دجلة في قمة مباريات الجولة 32 من منافسات دوري المحترفين

وسجل عمرو بركات هدف المباراة الوحيد، ليرفع المقاولون العرب رصيده إلى 64 نقطة بفارق 3 نقاط عن وادي دجلة المتصدر.

فيما فاز كهرباء الإسماعيلية بهدف على الداخلية سجله عصام الفيومي من ركلة جزاء.

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بهذه النتيجة ارتفع رصيد الكهرباء إلى 58 نقطة وتوقف رصيد الداخلية عند 36 نقطة.

فيما فاز السكة الحديد مودرن على سبورتنج بهدفي محمود عبد العاطي.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد السكة إلى 48 نقطة وتوقف رصيد سبورتنج عند 24 نقطة في المركز الأخير.

وفاز القناة على الترسانة بهدفين، سجلهما سايكو ومحمود حرشة، ليرتفع رصيد القناة إلى 44 نقطة ويتوقف رصيد الترسانة عند 39 نقطة.

وحقق راية فوزا ثمينا على منتخب السويس 3-2، سجل لراية محمد الفيل هدفين ومحمد فيلكس هدف.

فيما سجل لمنتخب السويس عوض التهامي وأحمد حجي ليرتفع رصيد راية إلى 32 نقطة.

وتختتم مباريات الجولة غدا بمواجهات:

طنطا × بلدية المحلة

أبو قير للأسمدة × وي

بروكسي ×أسوان

لافيينا × بترول أسيوط

المنصورة × ديروط

دوري المحترفين المقاولون، عامر .وادي دجلة
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