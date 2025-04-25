"القناة تحميها حرية التعبير".. ريال مدريد يصدر بيانا ضد حكام الكلاسيكو

أصدر ريال مدريد بيانا رسميا ضد تصريحات حكام مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة.

وجاء نص بيان مدريد كالتالي:

ريال مدريد يعتبر التصريحات الصادرة من حكام نهائي كأس الملك غير مقبولة.

هذه الاعتراضات الصادرة عن عمد قبل 24 ساعة من المباراة والتي -للمفاجأة- سلطت الانتباه على مقاطع فيديو من جهة إعلامية تحميها حرية التعبير مثل قناة ريال مدريد تظهر من جديد العدائية الواضحة من هؤلاء الحكام ضد ريال مدريد.

تصريحات جاءت بنبرة تهديدية، للإعلان عن تدابير أو إجراءات مفترضة بعيدة كل البعد عن مبادئ الإنصاف والموضوعية والحياد، التي يجب أن تسود قبل ساعات قليلة من حدث كروي يجذب انتباه مئات الملايين من الناس حول العالم.

نظرا لجسامة ما يحدث فإن ريال مدريد يتمنى أن يتصرف المسؤولين في الاتحاد الإسباني ولجنة الحكام بما يتناسب من إجراءات لازمة للدفاع عن قيمة المؤسسات التي يمثلونها.

وقرر ريال مدريد إلغاء المؤتمر الصحفي والمران الأخير قبل نهائي كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة.

وفي مؤتمر سابق صباح اليوم، انفجر الإسباني ريكاردو دي بورجوس حكم نهائي كأس ملك إسبانيا من البكاء بعد هجوم قناة ريال مدريد العنيف تجاهه.

وقال دي بورجوس في المؤتمر الصحفي قبل نهائي كأس الملك، منفجرا من البكاء: "عندما يذهب ابنك إلى المدرسة ويخبره الآخرون أن والده لص ويعود إلى المنزل باكيًا، فسيكون الأمر صعبا للغاية".

وأكمل حكم النهائي في المؤتمر "أحاول تثقيف ابني وإخباره أن والده أمين، وأنه مجرد رياضي عادي".

وأضاف "عندما أترك التحكيم أريد لابني أن يفخر بما كان عليه والده وبالتحكيم الذي منحنا قيمًا كبيرة".

وعن المستوى الحالي للحكام، رد "مررنا بعامين صعبين، ورغم ارتكاب بعض الأخطاء إلا أن مستوانا الحالي ليس سيئا على الإطلاق ويمكننا التحسن، ولكن يجب أن يشعر اللاعبون بالرضا".

وأتم "ما نمر به خطر، ليس فقط بين المحترفين، ولكن الأمر يمتد للعلائات، وخاصة أن كرة القدم شعبية، ويجب أن يتأمل الجميع ذلك".

ويلتقي ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس إسبانيا في تمام الحادية عشر مساء السبت على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.

هجوم قناة ريال مدريد

وشنت قناة ريال مدريد هجوما كبيرًا على الحكم الإسبان من خلال نشر فيديو لمجمع للحكم قبل المباراة النهائية.

واتهمت قناة ريال مدريد الحكم بارتكاب أخطاء تحكيمية فادحة في مباريات ريال مدريد.

وأشارت القناة إلى نتائج الفريق الضعيفة التي لعبت بصافرة من الحكم ريكاردو دي بورجوس.

ومع دي بورجوس حقق ريال مدريد الفوز بنسبة 64 % فقط من المباريات التي أدراها، فيما سلطت قناة ريال مدريد الضوء على تحقيق برشلونة الفوز في 81% من المباريات تحت قيادته.

قناة ريال مدريد أشارت أيضا إلى فوز الفريق في مباراتين فقط من آخر 5 مباريات أدارهم الحكم.

كما انتقدوا عدم إدارة الحكم ريكاردو دي بورجوس لأي مباراة في دوري أبطال أوروبا، وكذلك استبعاده من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتحكيم أي بطولة كبرى.

وأدار دي بورجوس نهائيين سابقين بين ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني، الأول عام 2017 وحقق خلاله الملكي الفوز 3-1 وتوج باللقب.

أما اللقاء الأخير بين الكبيرين الإسبانيين فكان السوبر الإسباني 2023، والذي فاز فيه برشلونة 3-1 ليتوج باللقب.

مسيرة الحكم دي بورجوس

وأدار الحكم دي بورجوس خلال مسيرته 380 مباراة أشهر خلالهم 1839 بطاقة صفراء، و33 بطاقة صفراء ثانية أدت للطرد، و40 بطاقة حمراء مباشرة، واحتسب 92 ضربة جزاء.

مباريات الحكم الإسباني في الليجا بلغت 191 مباراة، وفي الكأس 35 مباراة، و3 في السوبر الإسباني.

فيما أدار 6 مباريات بالدوري الأوروبي و7 في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي، و3 مباريات في دوري المؤتمر.

وأدار مباراة واحدة في دوري الأمم الأوروبية المستوى الأول، ومباراة في المستوى الثاني، ومباراتين في المستوى الثالث.

كما أدار مباراة واحدة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بين جزر فارو ومولوفا، ومباراتين في تصفيات يورو بين بيلاروسيا وإستونيا، وبيلاروسيا أمام الكيان الصهيوني.

فيما لم يدر أي مباراة طوال مسيرته في دوري أبطال أوروبا، أو بطولات اليورو وكأس العالم.