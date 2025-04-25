حفلة أهداف.. الهلال يضرب جوانجو بسباعية ويتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 22:28

كتب : FilGoal

ميتروفيتش - سافيتش - الهلال السعودي

حجز الهلال السعودي مقعدا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بالفوز على جوانجو الكوري الجنوبي.

وفاز الهلال على جوانجو 7-0 في المباراة التي بمدينة جدة السعودية ضمن ربع نهائي المسابقة.

وافتتح الصربي سيرجي سافيتش التسجيل لنادي الهلال في الدقيقة السادسة.

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وأضاف ماركوس ليوناردو، الهدف الثاني لنادي الهلال في الدقيقة 25.

وعزز سالم الدوسري تقدم الهلال وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 33.

وتقدم الهلال بثلاثة أهداف في الشوط الأول، قبل أن يضيف 4 أهداف في الشوط الثاني.

وسجل ألكسندر ميتروفيتش، هدف الهلال الرابع في الدقيقة 55، قبل أن يضيف مالكوم دي أوليفيرا الهدف الخامس في الدقيقة 79.

وأحرز ناصر الدوسري الهدف السادس للهلال في الدقيقة 84، واختتم عبد الله الحمدان حفلة الأهداف في الدقيقة 88.

الهلال تأهل إلى نصف نهائي أبطال آسيا للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخه.

الهلال كرر النتيجة الأكبر له تاريخيا في دوري أبطال آسيا بعدما فاز على الدحيل القطري 7-0 في نصف نهائي موسم 2022-2023.

دوري أبطال آسيا النخبة الهلال السعودي
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