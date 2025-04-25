حفلة أهداف.. الهلال يضرب جوانجو بسباعية ويتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا

حجز الهلال السعودي مقعدا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بالفوز على جوانجو الكوري الجنوبي.

وفاز الهلال على جوانجو 7-0 في المباراة التي بمدينة جدة السعودية ضمن ربع نهائي المسابقة.

وافتتح الصربي سيرجي سافيتش التسجيل لنادي الهلال في الدقيقة السادسة.

وأضاف ماركوس ليوناردو، الهدف الثاني لنادي الهلال في الدقيقة 25.

وعزز سالم الدوسري تقدم الهلال وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 33.

شوف | الهلال السعودي تقدم 3-0 غوانغجو الكوري الجنوبي .. سالم الدوسري الدقيقة 33 📺 يمكنكم مشاهدتها على الكاس nine المشفرة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#الهلال_غوانغجو#دوري_أبطال_اسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/rVGZtm6q8Y — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 25, 2025

وتقدم الهلال بثلاثة أهداف في الشوط الأول، قبل أن يضيف 4 أهداف في الشوط الثاني.

وسجل ألكسندر ميتروفيتش، هدف الهلال الرابع في الدقيقة 55، قبل أن يضيف مالكوم دي أوليفيرا الهدف الخامس في الدقيقة 79.

هدف | الهلال السعودي تقدم 4-0 غوانغجو الكوري الجنوبي .. متروفيتش الدقيقة 55 📺 يمكنكم مشاهدتها على الكاس nine المشفرة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#الهلال_غوانغجو#دوري_أبطال_اسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/RLtmZQPc7s — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 25, 2025

وأحرز ناصر الدوسري الهدف السادس للهلال في الدقيقة 84، واختتم عبد الله الحمدان حفلة الأهداف في الدقيقة 88.

الهلال تأهل إلى نصف نهائي أبطال آسيا للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخه.

الهلال كرر النتيجة الأكبر له تاريخيا في دوري أبطال آسيا بعدما فاز على الدحيل القطري 7-0 في نصف نهائي موسم 2022-2023.