انتهت الدوري الفرنسي - باريس سان جيرمان (1)-(3) نيس
الجمعة، 25 أبريل 2025 - 21:57
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نيس في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
ويلعب الدولي المصري محمد عبد المنعم بشكل أساسي.
لمتابعة المباراة من هنا
----------------------------------
انتهت
ق 70: جووووووووول يوسف ندايشيمي
ق 67: خروج محمد عبد المنعم للإصابة
ق 46: جووووووووووول مورجان سانسون لنيس.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 41: جووووووووول فابيان رويز.
ق 34: جووووووووول مورجان سانسون.
انطلاق المباراة
نرشح لكم
أخبار سيئة.. مدرب نيس يكشف الموقف المبدئي لإصابة عبد المنعم تعرض لإصابة قوية.. نيس يفسد دوري اللاهزيمة على باريس سان جيرمان بمشاركة عبد المنعم تشكيل نيس - محمد عبد المنعم أساسي أمام باريس سان جيرمان مؤتمر سلوت: مازلنا بحاجة إلى نقطة للتتويج.. ولن يفرض عليّ أحدًا عدم مشاركة نونيز مواعيد مباريات اليوم - الأهلي وبيراميدز في نصف نهائي الأبطال.. ومواجهة صعبة لـ عبد المنعم مدرب نيس: عبد المنعم يقدم مستويات ممتازة في المباريات الأخيرة إصابة دانتي تزيد فرص عبد المنعم في الاستمرار كأساسي ضد سان جيرمان كأس الأمير - قرعة متوازنة للثلاثي المحترف في قطر.. وموعد النهائي والانضمام للأهلي