انتهت الدوري الفرنسي - باريس سان جيرمان (1)-(3) نيس

تعرض لإصابة قوية.. نيس يفسد دوري اللاهزيمة على باريس سان جيرمان بمشاركة عبد المنعم

مؤتمر سلوت: مازلنا بحاجة إلى نقطة للتتويج.. ولن يفرض عليّ أحدًا عدم مشاركة نونيز