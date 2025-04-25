انتهت الدوري الفرنسي - باريس سان جيرمان (1)-(3) نيس

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 21:57

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - نيس - بريست

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نيس في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويلعب الدولي المصري محمد عبد المنعم بشكل أساسي.

لمتابعة المباراة من هنا

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انتهت

ق 70: جووووووووول يوسف ندايشيمي

ق 67: خروج محمد عبد المنعم للإصابة

ق 46: جووووووووووول مورجان سانسون لنيس.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 41: جووووووووول فابيان رويز.

ق 34: جووووووووول مورجان سانسون.

انطلاق المباراة

محمد عبد المنعم
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