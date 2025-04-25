صنداونز مجددا.. الأهلي خارج نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في 6 سنوات

2020 و2021 و2022 و2023 و2024، سلسلة توقفت اليوم بخروج الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على يد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، وعدم تأهله لنهائي البطولة للمرة الأولى بعد 5 نهائيات متتالية.

صنداونز نفسه كان آخر من تمكن من اجتياز الأهلي في دور إقصائي لدوري الأبطال، في ربع نهائي 2019.

حامل لقب 4 نسخ من آخر 5 يغادر البطولة بتعادل إيجابي في القاهرة بهدف لكل فريق، بعد التعادل السلبي في بريتوريا.

تشكيل الفريقين

الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - مصطفى العش

خط الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - إمام عاشور - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: نيتس جراديشار

صنداونز

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: خوليسو موادو – جرانت كيكانا – موسى ليبوسا – أوبيري موديبا

الوسط: مارسيلو أليندي – ثيبو موكوينا – جايدن آدامز - ثابيلو مورينا

الهجوم: تاشريك ماتيوس – لوكاس ريبيرو

شوط أشعله طاهر

حاول لوكاس ريبيرو في الدقيقة 6 بتسديدة خطيرة مرت بجوار قائم محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 13 سدد مروان عطية بعيدا عن مرمى رونيون ويليامز.

وضاع الهدف الأول من نيتس جراديشار بعد تسديدة من داخل المنطقة علت المرمى في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 24 سجل طاهر محمد طاهر هدفا رائعا بتسديدة قوية من خارج المنطقة بعد تمريرة من إمام عاشور.

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يعرف الطريق نحو شباك صنداونز

طاهر محمد يتقدم لـ الأهلي بهدف صاروخي 🚀#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/B4hYmfMKrG — FilGoal (@FilGoal) April 25, 2025

وحاول عاشور بتسديدة في الدقيقة 33 تصدى لها رونوين ويليامز.

إصابة مؤلمة

كاد صنداونز يتعادل بعد مراوغة من لوكاس ريبيرو وتسديدة مرت فوق العارضة في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 58 أصيب رامي ربيعة وخرج لتلقي العلاج، قبل أن يعود لاحقا لأرض الملعب.

في هذه الأثناء خرج جراديشار على نقالة، ليأتي وسام أبو علي بدلا منه في الدقيقة 61.

وطالب صنداونز بركلة جزاء راجعها الحكم عبر تقنية الفيديو، وقرر عدم احتسابها.

أثناء الانتظار حل ثيمبا زواني بدلا من جايدن آدامز في الدقيقة 65.

النهاية

واصل ميجيل كاردوزو مدرب صنداونز تبديلات فريقه بنزول إكرام راينرز وبيتر شالويلي بدلا من لوكاس ريبيرو وتشريك ماثيوز في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 78 حل أكرم توفيق وأشرف بنشرقي بدلا من إمام عاشور وطاهر محمد طاهر.

على الجانب الآخر أتى ديفاين لونجا وأرثر ساليس بدلا من موسى ليبوسا وأوبري موديبا في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 88 أتى هدف التعادل من صنداونز بعد اصطدام كرة راينرز بياسر إبراهيم ودخولها الشباك.

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وحل حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة بدلا من أحمد رضا ومحمد هاني في الدقيقة 90.

بذلك تأهل كاردوزو إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي بفريقين مختلفين، حيث خاض نهائي النسخة الماضية مع الترجي وخسره أمام الأهلي.

وتأهل صنداونز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى منذ 2016، حين توج به على حساب الزمالك.