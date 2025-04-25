تشكيل نيس - محمد عبد المنعم أساسي أمام باريس سان جيرمان

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 21:21

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - نيس

يقود محمد عبد المنعم دفاع نيس أمام باريس سان جيرمان.

ويلعب نيس ضد باريس سان جيرمان بعد قليل ضمن الجولة 31 من الدوري الفرنسي.

وجاء تشيكل نيس لمواجهة باريس سان جيرمان كالتالي:

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حراسة المرمى: مارسين بولكا

الدفاع: علي عبدي– محمد عبد المنعم – يوسف ندايشيمي

الوسط: ميلفن بارد – هشام بوداوي – بابلو روساريو - جوناتان كلوس

الهجوم: مورجان سانسون – بدر الدين بوعناني – جايتان لابورد.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 78 نقطة، وضمن التتويج مسبقا باللقب.

فيما يحتل نيس المركز الخامس برصيد 51 نقطة.

باريس سان جيرمان نيس محمد عبد المنعم
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