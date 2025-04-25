"عودة عواد وجابر".. مدرب الزمالك يعدد مكاسب ودية بهتيم

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 20:36

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الأهلي - أيمن عبد العزيز - محمد شحاتة

عدد أيمن عبد العزيز المدرب العام لفريق الزمالك مكاسب تجربة بهتيم الودية.

وحقق فريق الزمالك فوزا عريضا على نظيره بهتيم بنتيجة 12-1، في المباراة الودية التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أيمن عبد العزيز عبر المركز الإعلامي لنادي الزمالك: "تم الاتفاق على خوض المباراة الودية على أربعة أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة من أجل تحقيق أكبر فائدة من خلال مشاركة جميع اللاعبين للوقوف على حالتهم".

أخبار متعلقة:
تحضيرا لمواجهة المصري.. الزمالك يفوز على بهتيم 12-1 وديا "اتخاذ إجراءات قانونية ومتابعة البلاغات السابقة".. الزمالك يصدر بيانا بشأن مرتضى منصور ناصر ماهر ومنسي يقودان الزمالك أمام بهتيم وديا مصدر بالزمالك يوضح لـ في الجول حقيقة استفسار حسام عبد المجيد عن عقده

وأضاف "تم الاطمئنان على حالة محمد عواد وعمر جابر عقب عودتهما للمشاركة مع الفريق بعد انتهاء فترة البرنامج التأهيلي الذي خضع له الثنائي في الفترة الماضية بجانب الاطمئنان على باقي عناصر الفريق".

وأشار "الفريق سينتظم في معسكر مغلق بداية من يوم الاثنين المقبل ببرج العرب، من أجل مواصلة الاستعداد بجدية للمباريات المقبلة".

وتابع "الفريق أمامة 6 مباريات مهمة في مشوار مسابقة الدوري، بالإضافة إلى نهائي بطولة كأس مصر أمام بيراميدز".

وأتم "اللاعبون يدركون أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة تحقيق الفوز في المباريات المقبلة سواء مباريات الدوري، بالإضافة إلى نهائي كأس مصر".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك أيمن عبد العزيز
نرشح لكم
ياسر إبراهيم يستنكر إهانة أهله عقب خروج الأهلي أمام صنداونز سباق الهداف مشتعل بين الزملاء.. ماييلي يسجل هدفا في أورلاندو مؤتمر كاردوزو: الجمهور لم يؤثر علينا.. الخوف في القاهرة طبيعي ولكن مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي كاردوزو: دفاع الأهلي ضدنا مفاجأة.. وهذا سر التأهل من القاهرة صنداونز مجددا.. الأهلي خارج نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في 6 سنوات انتهت أبطال إفريقيا - بيراميدز (3)-(2) أورلاندو.. تأهل تاريخي تشكيل بيراميدز - ماييلي يقود الهجوم ضد أورلاندو دون تعديلات
أخر الأخبار
ياسر إبراهيم يستنكر إهانة أهله عقب خروج الأهلي أمام صنداونز 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
"القناة تحميها حرية التعبير".. ريال مدريد يصدر بيانا ضد حكام الكلاسيكو 26 دقيقة | الدوري الإسباني
حفلة أهداف.. الهلال يضرب جوانجو بسباعية ويتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا 36 دقيقة | سعودي في الجول
سباق الهداف مشتعل بين الزملاء.. ماييلي يسجل هدفا في أورلاندو 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كاردوزو: الجمهور لم يؤثر علينا.. الخوف في القاهرة طبيعي ولكن ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الفرنسي - باريس سان جيرمان (1)-(2) نيس.. جوووووووول سانسون ساعة | المحترفون
مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي ساعة | الكرة الإفريقية
كاردوزو: دفاع الأهلي ضدنا مفاجأة.. وهذا سر التأهل من القاهرة ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 2 مصدر مقرب منه لـ في الجول: زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك ولكن بشرط 3 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم مصطفى شوبير 4 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تقارير انضمام رونالدو للفريق في كأس العالم