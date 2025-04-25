"عودة عواد وجابر".. مدرب الزمالك يعدد مكاسب ودية بهتيم

عدد أيمن عبد العزيز المدرب العام لفريق الزمالك مكاسب تجربة بهتيم الودية.

وحقق فريق الزمالك فوزا عريضا على نظيره بهتيم بنتيجة 12-1، في المباراة الودية التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أيمن عبد العزيز عبر المركز الإعلامي لنادي الزمالك: "تم الاتفاق على خوض المباراة الودية على أربعة أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة من أجل تحقيق أكبر فائدة من خلال مشاركة جميع اللاعبين للوقوف على حالتهم".

وأضاف "تم الاطمئنان على حالة محمد عواد وعمر جابر عقب عودتهما للمشاركة مع الفريق بعد انتهاء فترة البرنامج التأهيلي الذي خضع له الثنائي في الفترة الماضية بجانب الاطمئنان على باقي عناصر الفريق".

وأشار "الفريق سينتظم في معسكر مغلق بداية من يوم الاثنين المقبل ببرج العرب، من أجل مواصلة الاستعداد بجدية للمباريات المقبلة".

وتابع "الفريق أمامة 6 مباريات مهمة في مشوار مسابقة الدوري، بالإضافة إلى نهائي بطولة كأس مصر أمام بيراميدز".

وأتم "اللاعبون يدركون أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة تحقيق الفوز في المباريات المقبلة سواء مباريات الدوري، بالإضافة إلى نهائي كأس مصر".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.