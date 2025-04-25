مؤتمر فليك: هدفنا التتويج بالثلاثية.. ولا أتفق مع ضغط ريال مدريد على الحكام

أقر هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة أن هدف فريقه هو التتويج بالثلاثية في الموسم الجاري.

ويستعد برشلونة لمواجهة غريمه ريال مدريد في المباراة التي ستجمعهما في نهائي كأس ملك إسبانيا السبت المقبل على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "علينا أن نبذل قصارى جهدنا ضد ريال مدريد، نريد القتال على كل لقب، هدفنا التتويج بالثلاثية، أعلم أن الأمر صعب".

وأضاف "لدينا فريق شاب، وسنلعب ضد واحد من أفضل الفرق في العالم، مباراة النهائي دائما ما تكون مختلفة ولا يوجد فريق مفضل للفوز".

وأكمل "ضغوطات ريال مدريد على الحكام؟ لا أعرف ما أقول، بالنسبة لي هذه مباراة كرة قدم ولا شيء أكثر من ذلك، لا أعتقد أن هذا صحيح، يجب وضع كل شيء خلفنا بعد المباريات، علينا أن نعتني بالحكام ونحترمهم".

وتابع "علينا الاستمتاع باللحظة الحالية، لكن نعلم أن ريال مدريد فريق رائع وقادر على إيذائنا، يجب أن نلعب بطريقتنا ونقاتل على اللقب، أريد أن يفعل ذلك فريقي".

وأنهى حديثه قائلا: "لامين يامال لاعب لا يصدق، وأعتقد أنه سيكون جاهزا للمباراة بشكل طبيعي".

وينافس برشلونة على 3 ألقاب، الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، حيث يحتل صدارة الليجا برصيد 76 نقطة بفارق 4 نقاط أمام ملاحقه ريال مدريد قبل 5 جولات من نهاية المسابقة، فيما يواجه ريال مدريد بنهائي الكأس، وإنتر الإيطالي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستتكرر مواجهة برشلونة أمام ريال مدريد بعد أسبوعين، يوم 11 مايو القادم في الجولة الـ35 من مسابقة الدوري الإسباني والتي يعني فوز برشلونة بها اقترابه من التتويج قبل جولتين من نهاية الموسم الحالي للدوري.