تحضيرا لمواجهة المصري.. الزمالك يفوز على بهتيم 12-1 وديا

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 19:13

كتب : إبراهيم رمضان

سيف الدين الجزيري - الزمالك - سموحة

حقق فريق الزمالك فوزا عريضا على نظيره بهتيم بنتيجة 12-1، في المباراة الودية التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم 1 مايو المقبل ضمن الجولة الثالثة من مرحلة تحديد البطل.

سجل أهداف الزمالك كل من، سيف الدين الجزيري "ثلاثة أهداف"، وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ، وسيف فاروق جعفر بواقع هدفين لكل منهما ، ونبيل عماد دونجا، ومحمد حمدي، وناصر منسي، ومحمد عاطف، وأحمد فتوح، بواقع هدف لكل منهم، بينما سجل أحمد عمارة هدف بهتيم الوحيد.

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وأقيمت المباراة على أربعة أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة بناء على الاتفاق بين الفريقين من أجل مشاركة جميع اللاعبين.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد صبحي و محمد حمدي وحسام عبد المجيد و محمود بنتايج و أحمد محمود ونبيل عماد دونجا و عبدالله السعيد و أحمد عبد الرحيم "إيشو" و ناصر ماهر و مصطفى شلبي وناصر منسي.

وسجل أحمد عبد الرحيم "إيشو" هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 19من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت على يمين حارس مرمى بهتيم ، و أضاف نبيل عماد دونجا الهدف الثاني في الدقيقة 29 من عرضية استقبلها اللاعب وسددها لتسكن شباك حارس بهتيم.

وفي الشوط الثاني شارك محمود جهاد ومحمود الشناوي بدلاً من محمد صبحي و أحمد عبد الرحيم "إيشو"، وتمكن بهتيم من تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة عن طريق أحمد عمارة.

وأحرز محمد حمدي الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 15 من الشوط الثاني من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يعزز ناصر منسي النتيجة للأبيض ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 24 بعدما تلقى تمريرة من عبد الله السعيد لينفرد بالمرمى ويسجل.

وفي الشوط الثالث بدأ الزمالك بتشكيل مكون من، محمد عواد، ومصطفى الزناري، وأحمد حسام، وصلاح الدين مصدق، وأحمد فتوح، وعمر جابر، ومحمد شحاتة، وسيف فاروق جعفر، ومحمد عاطف، وأحمد عبد الرحيم "إيشو"، وسيف الدين الجزيري.

وتمكن سيف الدين الجزيري من تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة الثانية من الشوط الثالث بعدما تلقى تمريرة من محمد عاطف داخل منطقة الجزاء ليسدد في شباك حارس بهتيم.

وأضاف سيف الدين الجزيري الهدف السادس في الدقيقة الخامسة بعدما تلقى عرضية من محمد عاطف استقبلها المهاجم التونسي وسدد في المرمى ، ونجح محمد عاطف في تسجيل الهدف السابع في الدقيقة الثانية عشرة بعدما تلقى تمريرة من سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء ليستقبلها عاطف ويراوغ لاعب بهتيم ويسكن الكرة في المرمى.

وسجل أحمد عبد الرحيم "إيشو"، الهدف الثامن في الدقيقة 20 بعدما تلقى تمريرة من محمد عاطف وسدد كرة قوية سكن مرمى حارس بهتيم، ونجح سيف فاروق جعفر في تسجيل الهدف التاسع في الدقيقة 22 من تسديده داخل منطقة الجزاء بعدما تلقى تمريرة من محمد عاطف.

وأحرز سيف الدين الجزيري الهدف العاشر للزمالك في الدقيقة 27 بعدما تلقى عرضية من عمر جابر داخل منطقة الجزاء ليستقبلها المهاجم ويسددها في حارس مرمى بهتيم.

وشهد الشوط الرابع مشاركة كل من حسام أشرف وحازم أسامة وعمر ياسر بدلاً من عمر جابر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسيف الجزيري.

وتمكن أحمد فتوح من تسجيل الهدف الحادي عشر للزمالك في الدقيقة 20 من الشوط الرابع بعدما راوغ الحارس وسدد في المرمى، قبل أن يختتم سيف فاروق جعفر التسجيل للزمالك بإحراز الهدف الثاني عشر في الدقيقة 22 من مجهود فردي بعدما راوع دفاع بهتيم وسدد الكرة في المرمى لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بنتيجة 12 -1.

الزمالك المصري
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