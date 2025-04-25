تشكيل الهلال - ميتروفيتش وليوناردو يقودان الهجوم أمام جوانجو في أبطال آسيا للنخبة

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 17:44

كتب : FilGoal

ألكسندر ميتروفيتش - الهلال - النصر

يقود المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هجوم نادي الهلال في مواجهة جوانجو الكوري الجنوبي.

ويلعب الهلال أمام جوانجو بعد قليل ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاء تشكيل الهلال لمواجهة جوانجو كالتالي:

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حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو - كاليدو كوليبالي - حسان تمبكتي - رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

أمامهما: سالم الدوسري - مالكوم

خط الهجوم: أليكساندر ميتروفيتش - ماركوس ليوناردو.

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يذكر أن الهلال ودع النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا بالخسارة من العين الإماراتي في نصف النهائي.

ويسعى الهلال للفوز بلقب النخسة الجارية من دوري أبطال آسيا للنخبة قبل المشاركة في منافسات كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

دوري أبطال آسيا الهلال السعودي
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