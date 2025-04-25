تشكيل صنداونز - لوكاس ريبيرو يقود الهجوم أمام الأهلي.. وشالوليلي وزواني بديلان

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 17:09

كتب : FilGoal

الأهلي - صنداونز - أحمد رضا

أجرى ميجيل كاردوزو مدرب صنداونز تغييرا وحيدا على تشكيل فريقه الذي خاض مواجهة الذهاب ضد الأهلي.

ويحل صنداونز ضيفا على الأهلي بعد قليل ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيشارك ثابيلو مورينا على حساب بيتر شالوليلي في هجوم صنداونز أمام الأهلي.

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كاردوزو كان سيدفع بالمهاجم أرثر سالاس على حساب شالويلي لكنه اجرى تعديلا جديدا ودفع بمورينا.

وجاء تشكيل صنداونز كالتالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: خوليسو موادو – جرانت كيكانا – موسى ليبوسا – أوبيري موديبا

الوسط: مارسيلو أليندي – ثيبو موكوينا – جايدن آدامز - ثابيلو مورينا

الهجوم: تاشريك ماتيوس – لوكاس ريبيرو

وعلى مقاعد البدلاء: دينيس أونيانجو – لوكاس سواريز – ديفين لونجا – بيتر شالوليلي - سيفليلي موخليسي – باثيوسي أوباس – ثيمبا زواني – إكرام رينيرز - ثابيلو مورينا.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في بريتوريا.

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