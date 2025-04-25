اجتماع تنسيقي لـ كاف مع منتخب الشباب استعدادا لانطلاق كأس إفريقيا تحت 20 عاما

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 15:42

كتب : محمد جمال

وفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)

عقد وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة الجزائري بلال جديوره المشرف على المجموعة الأولى اجتماعا تنسيقيا مع لاعبي منتخب مصر للشباب.

وتلعب مصر ضد جنوب إفريقيا يوم الأحد المقبل فى افتتاح كأس الأمم الإفريقية التى تقام فى مصر من 27 أبريل إلى 18 مايو المقبل والمؤهلة لكأس العالم.

وتحدث وفد كاف عن كافة التفاصيل الخاصة بالحفاظ على حقوق الكاف التجارية وحقوق الرعاية حتى يلتزم بها الجميع.

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وتخلل الاجتماع أيضا فقرة تحكيمية لتعريف اللاعبين واجباتهم تجاه حكم المباراة وتحذيرهم من الوقوع فى المحظور و ضرورة التزامهم باللعب النظيف طبقا لقواعد اللعبة.

وأقيم الاجتماع فى مقر معسكر المنتخب بالمدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية الجديدة.

ويلعب المنتخب المصري أولى مبارياته باستاد القاهرة مع جنوب أفريقيا فى المجموعة الأولى التى تضم معهما : سيراليون وزامبيا وتنزانيا.

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وجاءت نتائج القرعة

المجموعة الأولى: مصر – زامبيا – سيراليون - جنوب إفريقيا - تنزانيا.

المجموعة الثانية: نيجيريا – تونس - كينيا – المغرب.

المجموعة الثالثة: السنغال - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية -غانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات.

وتبعا للوائح البطولة، يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.

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