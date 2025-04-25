تقرير: ليدز يونايتد يدرس التعاقد مع مورينيو لتجنب الهبوط

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 15:31

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

يدرس ليدز يونايتد فكرة التعاقد مع المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو خلال الموسم المقبل.

وضمن ليدز يونايتد العودة إلى منافسات الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن ليدز يونايتد يدرس التعاقد مع جوزيه مورينيو بدلا من دانييل فارك الذي قاده للعودة إلى الدوري الإنجليزي.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن ليدز يرغب في استبدال فارك بمدرب أكثر خبرة يجنبه الهبوط من الدوري الإنجليزي بالموسم المقبل.

ويقود مورينيو تدريب فنربخشة في التوقيت الحالي ويتأخر بفارق 5 نقاط عن جالاتاسراي متصدر ترتيب الدوري التركي.

وودع فنربخشة كأس تركيا، كما خرج من دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي على يد رينجرز بركلات الترجيح.

وسبق لمورينيو تدريب تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنام بالدوري الإنجليزي.

مورينيو ليدز يونايتد
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