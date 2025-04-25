فالفيردي: لدينا فرصة جيدة للثأر من برشلونة في نهائي الكأس

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 15:03

كتب : FilGoal

فيدريكو فالفيردي

يرى فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد ان فريقه أمام فرصة جيدة للفوز والثأر من برشلونة خلال نهائي الكأس.

ويلعب ريال مدريد ضد برشلونة غدا السبت ضمن نهائي كاس ملك إسبانيا.

وقال فالفيردي لاعب ريال مدريد عبر قناة ناديه: "لم نلعب بشكل جيد خلال مواجهات الكلاسيكو التي خضناها هذا الموسم وخسرنا بطريقة سيئة".

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وأضاف نجم ريال مدريد "لدينا فرصة جيدة للغاية للثأر من برشلونة في نهائي الكأس، من الواضح أننا نريد تحقيق هذه الكأس حتى نستطيع الاستمتاع رفقة مشجعينا، نريد أن نهديهم كأس آخرى".

وسيلعب ريال مدريد ضد برشلونة، الكلاسيو الثالث هذا الموسم بعدما حسم الفريق الكتالوني المواجهتين السابقتين.

وحقق برشلونة فوزا عريضا على ريال مدريد بنتيجة 5-2 في آخر مواجهة جمعت بينهما بنهائي كاس السوبر الإسباني الذي أقيم بالسعودية.

ويسعى ريال مدريد للفوز على برشلونة وتحقيق لقب الكاس بعدما ودع دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى تصدر النادي الكتالوني ترتيب مسابقة الدوري.

ريال مدريد برشلونة
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