"اتخاذ إجراءات قانونية ومتابعة البلاغات السابقة".. الزمالك يصدر بيانا بشأن مرتضى منصور

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 14:48

كتب : FilGoal

حسين لبيب - رئيس مجلس إدارة الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق بعد تصريحات الأخير التي هاجمهم خلالها.

كما أوضح الزمالك في بيان رسمي، أنه سيتابع كافة البلاغات المقدمة سابقا بشأن المخالفة المالية بتقرير الجهات الرقابية.

وجاء بيان نادي الزمالك كالتالي:

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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تكليف كمال شعيب المستشار القانوني للنادي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور بشأن ما بدر منه تجاه المجلس وأعضائه وكل من قام بإذاعة أو نشر أي تجاوزات وما يمثل ذلك من جرائم.

كما كلف المجلس كمال شعيب بمتابعة كافة البلاغات السابق تقديمها ضد سالف الذكر، بشأن المخالفات المالية الواردة بتقرير الجهات الرقابية بالدولة.

ويهيب المجلس في هذا الشأن بجميع وسائل الإعلام بعد نشر أو إذاعة ما من شأنه أن يضعها تحت طائلة القانون.

وفازت قائمة حسين لبيب بجميع المناصب في مجلس إدارة الزمالك بالانتخابات التي أجريت في أكتوبر 2023.

ويعد حسين لبيب هو رابع رئيس منتخب لنادي الزمالك في الألفية الثالثة.

وتم انتخاب كمال درويش في 2001، ومرتضى منصور 4 مرات في 2005 و2014 و2017 و2022، وممدوح عباس في 2009.

الزمالك حسين لبيب مرتضى منصور
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