ناصر ماهر ومنسي يقودان الزمالك أمام بهتيم وديا

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 14:38

كتب : إبراهيم رمضان

ناصر ماهر - الزمالك - الجونة

يقود الثنائي ناصر ماهر وناصر منسي هجوم الزمالك في مواجهة بهتيم وديا.

ويلعب الزمالك أمام بهتيم وديا تحضيرا لمواجهة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك تشكيل الفريق كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد حمدي - حسام عبد المجيد - محمود بنتايج - أحمد محمود

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبدالله السعيد - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - ناصر ماهر - مصطفى شلبي

خط الهجوم: ناصر منسي.

الزمالك ناصر منسي ناصر ماهر
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