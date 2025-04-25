بعد رفض اعتزاله.. الرياضية: بنزيمة يحدد موقفه مع نهاية الموسم

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 13:59

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة ضد الهلال

كشف صحيفة الرياضية السعودية عن تحديد الفرنسي كريم بنزيمة موقف من الاستمرار بالملاعب في الصيف المقبل.

ورغم أن عقد بنزيمة ينتهي في صيف 2026 إلا أن صحيفة ريليفو الإسبانية كشفت عن رغبة بنزيمة في الاعتزال مبكرا مع نهاية الموسم الجاري.

الصحيفة الإسباني أشارت إلى رفض إدارة الاتحاد نوايا بنزيمة بالاعتزال، وتمسكها باستكمال المدة الباقية في عقده.

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صحيفة الرياضية، أوضحت أن باب التفاوض سيفتح بشكل رسمي بين بنزيمة والمسؤولين في نادي الاتحاد الصيف المقبل، مع نهاية الموسم الجاري.

وكشفت الرياضية أن إدارة الاتحاد ترغب في تمديد بنزيمة عقده حتى نهاية موسم 2027، أي تمديده لعام إضافي بعد المدة المتفق عليها في العقد الحالي.

وانضم كريم بنزيمة إلى الاتحاد في صيف 2023 قادما من ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقل حر.

وشارك أفضل لاعب في العالم عام 2022 في الموسم الجاري في 26 مباراة مع الاتحاد، سجل خلالهم 18 هدفا، وصنع 9 أهداف.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة قبل 5 جولات من النهاية وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه الهلال.

ويلتقي الاتحاد أمام النصر في قمة الدوري السعودي يوم الأربعاء المقبل على ملعب الأول بارك.

الاتحاد كريم بنزيمة الدوري السعودي
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