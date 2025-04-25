دوري أبطال آسيا للنخبة - جيسوس يعيد كوليبالي أمام يوكوهاما

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 13:59

كتب : FilGoal

كاليدو كوليبالي لاعب الهلال

ينوي المدرب البرتغالي جورج جيسوس مدرب الهلال، إعادة المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لتشكيلة فريقه خلال مواجهة يوكوهاما مارينوس الياباني.

ويلعب الهلال أمام يوكوهاما مساء الجمعة ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن جيسوس يتجه للاعتماد على كولبيالي إلى جانب البليهي في دفاع الهلال أمام يوكوهاما.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن جيسوس سيحتفظ بالمدافع حسان تمبكتي إلى جواره على مقاعد البدلاء، على أن يكمل البرازيلي رينان لودي والبرتغالي جواو كانسيلو خط الدفاع بالمواجهة المرتقبة الجمعة.

وكان جيسوس اعتمد على البليهي وتمبكتي في القائمة الأساسية خلال المواجهة الأخيرة أمام الشباب التي انتهت 2-2 ضمن الجولة 29 من الدوري السعودي.

يذكر أن الهلال ودع النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا بالخسارة من العين الإماراتي في نصف النهائي.

ويسعى الهلال للفوز بلقب النخسة الجارية من دوري أبطال آسيا للنخبة قبل المشاركة في منافسات كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

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