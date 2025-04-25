عودة شتيجن وغياب ليفاندوفسكي.. قائمة برشلونة أمام ريال مدريد في نهائي كأس إسبانيا

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 11:18

كتب : FilGoal

رافينيا - أولمو - برشلونة ضد سيلتا فيجو

كشف هانز فليك المدير الفني لبرشلونة عن قائمة فريقه لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويقام نهائي كأس إسبانيا في تمام الحادية عشر مساء السبت على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.

وتأهل برشلونة إلى النهائي بعد الفوز على حساب أتليتكو مدريد في نصف النهائي بنتيجة 5-4، وهي النتيجة ذاتها التي أقصى بها ريال مدريد منافسه ريال سوسيداد في نفس الدور.

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وشهدت قائمة برشلونة عودة تير شتيجن حارس المرمى بعد تعافيه من إصابة في الركبة التي أبعدته 7 أشهر عن الملاعب.

ويستمر غياب روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإصابة التي يعاني منها في الفخذ.

واستبدل المهاجم البولندي في مباراة الفريق ضد سيلتا فيجو بعدما أصيب خلال سير اللقاء.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن - إنياكي بينيا - فويتشيك تشيزني

الدفاع: باو كوبارسي - رونالد أراوخو - إينييجو مارتينيز - أندرياس كريستنسن - جول كوندي - إريك جارسيا - هيكتور فورت - جيرارد مارتن.

الوسط: جافي - بيدري - بابلو توري - فيرمين لوبيز - باو فيكتور - فرينكي دي يونج

الهجوم: داني أولمو - فيران توريس - أنسو فاتي - رافينيا - لامين يامال

وينافس برشلونة على 3 ألقاب، الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، حيث يحتل صدارة الليجا برصيد 76 نقطة بفارق 4 نقاط أمام ملاحقه ريال مدريد قبل 5 جولات من نهاية المسابقة، فيما يواجه ريال مدريد بنهائي الكأس، وإنتر الإيطالي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستتكرر مواجهة برشلونة أمام ريال مدريد بعد أسبوعين، يوم 11 مايو القادم في الجولة الـ35 من مسابقة الدوري الإسباني والتي يعني فوز برشلونة بها اقترابه من التتويج قبل جولتين من نهاية الموسم الحالي للدوري.

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