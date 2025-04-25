أسامة نبيه: غياب المحترفين لن يعوقنا عن التتويج بكأس إفريقيا للشباب.. والمغرب أبرز منافس

كشف أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة عن استعداده للبطولة والفوز بالكأس وسط الجماهير المصرية.

وأوضح نبيه في حواره مع الموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "المؤكد أن الفوز بكأس البطولة على أرضنا ووسط جماهيرنا هو الهدف الأكبر، لكن قبله لدينا أهدافا مرحلية بالتأهل للدور قبل النهائي والحصول على تأشيرة كأس العالم في تشيلي".

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب في مصر خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو.

ويستضيف استاد القاهرة المباراة الافتتاحية بين مصر وجنوب إفريقيا مساء يوم الأحد المقبل.

وتتأهل الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى كأس العالم للشباب في تشيلي.

وأكد نبيه أن الجيل الحالي قادر على الفوز بالبطولة: "لدينا لاعبون أصحاب إمكانات فنية وبدنية مميزة ويملكون الطموح لتحقيق ذلك وسنقاتل لتصدير الفرحة للمصريين".

وعن غياب اللاعبين المصريين المحترفين في تلك المرحلة، رد نبيه: "صحيح أن معنا محترفان فقط هما عمر خضر وعمرو خالد بيبو وسنواجه منتخبات معظمها من المحترفين ولكن هذا أمر لن يعوقنا".

وتضم قائمة المنتخب المصري للشباب في البطولة 26 لاعبا.. يمكنك مطالعة القائمة بالكامل بالضغط هنا

وأضاف "نحن دائمًا نضرب المثل بالمنتخب الذي قاده القدير حسن شحاتة وتوج بثلاث بطولات لأمم أفريقيا، وهذا ما أقوله دائمًا للاعبين بأنهم قادرون على تحقيق الإنجاز ومسألة المحترفين لا تعوقنا وثقتنا في مجموعة المحليين كبيرة."

وعن أبرز المنافس، قال: "بالطبع منتخب المغرب من أبرز المنتخبات المنافسة على اللقب ولا يمكن أن نغفل التطور الكبير لكرة القدم المغربية، على جميع المستويات، بجانب منتخب نيجيريا الذي يضم عددًا من المحترفين ومنتخبي السنغال وغانا وكلها منتخبات قوية للغاية في تلك المراحل السنية، وبعضهم كان أبطال العالم في بطولات سابقة للشباب والناشئين وهو ما يعكس كم التطور لتلك المنتخبات في المراحل السنية الأقل."

وأوضح مدرب منتخب الشباب أن نقل البطولة إلى مصر أمر مميز: "أشكر كل المسئولين الذين ساهموا في نقل البطولة إلى أرض مصر، صحيح أن البعض يعتقد أن هذا الأمر قد يمثل عامل ضغط على اللاعبين، خاصة أنهم من صغار السن، لكننا نعقد اجتماعات دورية معهم ونهيئهم للعب وسط الجماهير وتقديم أفضل ما لديهم."

وأتم نبيه حديثه بتوجيه رسالة للجماهير: "أتمنى أن تحضروا بكثافة في جميع المباريات، وأدعوكم للحضور بقوة في المباريات ومؤازرة اللاعبين لأن هذا الأمر سيسهم بشكل كبير في تحفيزهم، وأقول لكم لن نخذلكم".

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر – زامبيا – سيراليون - جنوب إفريقيا - تنزانيا.

المجموعة الثانية: نيجيريا – تونس - كينيا – المغرب.

المجموعة الثالثة: السنغال - إفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية -غانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات.

وتبعا للوائح البطولة، يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.

ويتأهل من البطولة 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

وسبق أن استضافت مصر نهائيات نسخة 2023 والتي انتهت بتتويج السنغال باللقب.