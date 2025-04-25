منافس الأهلي.. إنتر ميامي يسقط أمام فانكوفر بهدفين في نصف نهائي أبطال كونكاكاف

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 10:29

كتب : FilGoal

مباراة فانكوفر أمام إنتر ميامي

سقط إنتر ميامي الأمريكي أمام فانكوفر وايتكابس بهدفين نظيفين في ذهاب نصف نهائي كأس أبطال كونكاكاف.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وشهدت المباراة مشاركة ليونيل ميسي بشكل أساسي إلى جانب لويس سوايز ليقودا هجوم إنتر ميامي في المباراة التي حضرها 53 ألف متفرج.

سجل هدفي فانكوفر برايان وايت في الدقيقة 24، بعد تمريرة عرضية رائعة من بيدرو فيتي، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

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وفي الشوط الثاني، أضاف سيباستيان بيرهالتر الهدف الثاني في الدقيقة 85 لتسكن شباك أوسكار أوستاري حارس إنتر ميامي.

ورغم سيطرة إنتر ميامي على مجريات المباراة إلا أنه وجد صعوبة في الثلث الأخير من الملعب لتسجيل هدف في شباك فانكوفر.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل في ولاية فلوريدا الأمريكية.

يذكر أن إنتر ميامي سيخوض مباراة افتتاح كأس العالم للأندية أمام الأهلي يوم 14 يونيو القادم.

ويتواجد الأهلي وإنتر ميامي في المجموعة الأولى إلى جانب بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

وسيتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة الفائز من القمة المكسيكية بين كروز أزول وتيجريس أونال، والتي انتهت مواجهة الذهاب بينهما بالتعادل 1-1.

ويقام نهائي كأس أبطال كونكاكاف في الأول من يونيو القادم.

ميسي إنتر ميامي كأس أبطال كونكاكاف منافس الأهلي
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