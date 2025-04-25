ماييلي: أورلاندو هزم الأهلي في القاهرة.. وهذا الأمر قد يصعب المواجهة

الجمعة، 25 أبريل 2025 - 00:24

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز - زد

أبدى فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز تحفزه لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال ماييلي في تصريحاته لقناة أون سبورت: "أورلاندو فريق كبير وقوي وفاز على الأهلي هنا في القاهرة".

وأضاف "المباراة يمكن أن تصبح أصعب مبكرا إن سجل أحد الفريقين".

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وأوضح "نحاول حجز مكاننا في النهائي لأول مرة في تاريخ النادي".

واختتم "أثق أن الفريق كله سيقدم كل ما لديه. نحن عائلة واحدة وحلمنا هو الوصول للنهائي".

وتقام المباراة على ملعب الدفاع الجوي غدا الجمعة 25 أبريل.

ويستمر غياب إبراهيم عادل عن قائمة الفريق، كما كشف FilGoal.com في توقيت سابق.

وقال مصدر من بيراميدز لـFilGoal.com :"إبراهيم عادل خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة كرونسلاف يورتشيتش لمواجهة أورلاندو".

وأضاف "اللاعب خاض اليوم مرانه الأول منذ تعرضه للإصابة والجهاز الفني يرفض التعجل بالدفع به في المباريات".

وغاب إبراهيم عادل عن مواجهات بيراميدز ضد الجيش الملكي إيابا وأورلاندو ذهابا في دوري أبطال إفريقيا والأهلي في الدوري المصري بسبب الإصابة.

وعاني إبراهيم عادل من التعرض لإصابة باشتباه في تمزق بعضلة السمانة.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - محمود عبد العاطي - مهند لاشين - وليد الكرتي - يوسف أوباما

خط الهجوم: أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي - صديق أوجولا - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس

وتعادل بيراميدز سلبيا مع أورلاندو في المباراة الأولى التي أقيمت على ملعب سوكر سيتي في جنوب إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد ماميلودي صنداونز على الجانب الآخر يوم الجمعة في الإياب، بعد نهاية ذهاب السبت في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي أيضا.

وكان بيراميدز قد تأهل لنصف النهائي بالفوز على الجيش الملكي المغربي 4-3 في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابا 4-1 وخسر إيابا 2-0.

على الجانب الآخر فاز أورلاندو على مولودية الجزائر 1-0 خارج أرضه، ثم تعادل سلبيا في جنوب إفريقيا.

فيستون ماييلي بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
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