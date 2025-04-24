آس: ريال مدريد يخطط للتعاقد مع تونالي

الخميس، 24 أبريل 2025 - 23:38

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ساندرو تونالي

دخل الإيطالي ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل ضمن حسابات ريال مدريد بالموسم المقبل.

ويمتد تعاقد تونالي مع نيوكاسل حتى صيف 2028.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن ريال مدريد مهتم بشدة بالتعاقد مع تونالي بداية من الموسم المقبل.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن ريال مدريد يعلم أن مهمته لن تكون سهلة في الحصول على تونالي من صفوف نيوكاسل.

وأشارت إلى ريال مدريد يرى في تونالي الحل الأمثل لتدعيم خط وسط الفريق ومنحه التوازن الدفاعي والهجومي.

تونالي شارك مع نيوكاسل خلال الموسم الحالي في 40 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين بجميع المسابقات.

ساندرو تونالي مسيرته مع نادي بريشيا الإيطالي 2018 قبل أن ينتقل لنادي إسي ميلان 2020.

وانتقل تونالي من ميلان إلى نيوكاسل في صيف 2023 مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

وعاد تونالي للمشاركة مع نيوكاسل بعد نهاية إيقافه بسبب المراهنات في الموسم الماضي.

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