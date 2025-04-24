الأول في التاريخ.. موعد والقناة الناقلة لنهائي كأس إيطاليا

ضرب بولونيا موعدا مع ميلان في نهائي كأس إيطاليا.

بولونيا نجح في تكرار الفوز أمام إمبولي بهدفين مقابل هدف وحيد، بعدما حقق الفوز ذهابا بثلاثية نظيفة.

أما ميلان فنجح في الإطاحة بغريمة إنتر بثلاثية نظيفة في الإياب بعد التعادل إيجابيا بهدف لكل فريق في الذهاب.

ويقام نهائي كأس إيطاليا بين بولونيا وميلان لأول مرة في التاريخ بين الطرفين.

نهائي كأس إيطاليا

بولونيا × ميلان

التاريخ: 14 مايو 2025

الملعب: الأوليمبكو في العاصمة الإيطالية روما

القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية بريميوم

وتعد تلك المرة الثالثة في تاريخ بولونيا الذي يتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا، والأولى منذ 51 عاما، فيما يخوض ميلان النهائي الأول له منذ 7 أعوام.

وضمن بولونيا التواجد في كأس السوبر الإيطالي الموسم القادم.

بولونيا واصل نتائجه الإيجابية هذا الموسم حيث يتواجد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة واقترب من التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما يتواجد ميلان في المركز التاسع برصيد 52 نقطة.

وتوج بولونيا بكأس إيطاليا مرتين عامي 1970، و1974، ولم يخسر النهائي من قبل، فيما توج ميلان باللقب 5 مرات، وخسر في 9 نهائيات.