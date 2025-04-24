طال انتظاره وتحذير خطير لـ ميلان.. بولونيا يقصي إمبولي ويتأهل لنهائي كأس إيطاليا

الخميس، 24 أبريل 2025 - 23:04

كتب : FilGoal

بولونيا

للمرة الأولى منذ 51 عاما، تأهل بولونيا إلى نهائي كأس إيطاليا بالفوز على إمبولي 2-1 في إياب نصف نهائي الكأس.

تقدم بولونيا بهدف جيوفاني فابيان في الدقيقة 7 بعد تمريرة من نيكولا مورو.

بينما أدرك فيكتور كوفالينكو التعادل لإمبولي في الدقيقة 33.

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ذلك قبل أن يحسم تيس دالينجا المباراة بهدف الفوز في الدقيقة 86.

وكان بولونيا قد فاز ذهابًا بنتيجة 3-0، ليصبح المجموع 5-1.

بينما على الجانب الآخر تأهل ميلان أمس بالفوز على غريمه إنتر 3-0 في الإياب.

ويبحث بولونيا عن تتويجه الثالث في التاريخ، بعد لقبي 1970 و1974.

بينما يطارد ميلان لقبه السادس، والأول منذ عام 2003.

وسبق للروسونيري التتويج بالبطولة 5 مرات، في 1967 و1972 و1973 و1977 و2003.

يوفنتوس هو الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 15 لقبًا، يليه روما وإنتر ميلان بـ 9 ألقاب لكل منهما، ثم لاتسيو بـ 7 ألقاب، ثم نابولي وفيورنتينا بـ 6 ألقاب لكل منهما.

ميلان فاز بـ 5 ألقاب من أصل 14 نهائيا خاصه، ما يعني أنه خسر النهائي 9 مرات.

بينما بولونيا لم يصل للنهائي إلا وفاز به، في مرتين من أصل 2.

بولونيا ميلان كأس إيطاليا
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