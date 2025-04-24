طال انتظاره وتحذير خطير لـ ميلان.. بولونيا يقصي إمبولي ويتأهل لنهائي كأس إيطاليا

للمرة الأولى منذ 51 عاما، تأهل بولونيا إلى نهائي كأس إيطاليا بالفوز على إمبولي 2-1 في إياب نصف نهائي الكأس.

تقدم بولونيا بهدف جيوفاني فابيان في الدقيقة 7 بعد تمريرة من نيكولا مورو.

بينما أدرك فيكتور كوفالينكو التعادل لإمبولي في الدقيقة 33.

ذلك قبل أن يحسم تيس دالينجا المباراة بهدف الفوز في الدقيقة 86.

وكان بولونيا قد فاز ذهابًا بنتيجة 3-0، ليصبح المجموع 5-1.

بينما على الجانب الآخر تأهل ميلان أمس بالفوز على غريمه إنتر 3-0 في الإياب.

ويبحث بولونيا عن تتويجه الثالث في التاريخ، بعد لقبي 1970 و1974.

بينما يطارد ميلان لقبه السادس، والأول منذ عام 2003.

وسبق للروسونيري التتويج بالبطولة 5 مرات، في 1967 و1972 و1973 و1977 و2003.

يوفنتوس هو الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 15 لقبًا، يليه روما وإنتر ميلان بـ 9 ألقاب لكل منهما، ثم لاتسيو بـ 7 ألقاب، ثم نابولي وفيورنتينا بـ 6 ألقاب لكل منهما.

ميلان فاز بـ 5 ألقاب من أصل 14 نهائيا خاصه، ما يعني أنه خسر النهائي 9 مرات.

بينما بولونيا لم يصل للنهائي إلا وفاز به، في مرتين من أصل 2.