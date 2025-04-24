مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إبراهيم عادل خارج حساباتنا أمام أورلاندو

الخميس، 24 أبريل 2025 - 22:45

كتب : حامد وجدي

إبراهيم عادل

كشف مصدر من نادي بيراميدز موقف نجم الفريق إبراهيم عادل خلال المواجهة المرتقبة ضد أورلاندو بايرتس.

ويحل أورلاندو ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر من بيراميدز لـFilGoal.com :"إبراهيم عادل خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة كرونسلاف يورتشيتش لمواجهة أورلاندو".

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وأضاف "اللاعب خاض اليوم مرانه الأول منذ تعرضه للإصابة والجهاز الفني يرفض التعجل بالدفع به في المباريات".

وغاب إبراهيم عادل عن مواجهات بيراميدز ضد الجيش الملكي إيابا وأورلاندو ذهابا في دوري أبطال إفريقيا والأهلي في الدوري المصري بسبب الإصابة.

وعاني إبراهيم عادل من التعرض لإصابة باشتباه في تمزق بعضلة السمانة.

وكانت مباراة الذهاب بين بيراميدز وأورلاندو قد انتهت بالتعادل السلبي.

ويعتبر أورلاندو الفريق الوحيد الذي لم يهزم حتى الآن في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في القاهرة غدا الجمعة المقبل 25 من الشهر الجاري.

وستقام المباراة النهائية بين الفائز من بيراميدز ضد أورلاندو، أمام الفائز من مواجهة الأهلي وصنداونز.

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