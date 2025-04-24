منتخب الشباب يستعد لافتتاح كأس الأمم.. ونبيه يدرس جنوب إفريقيا بالفيديو

الخميس، 24 أبريل 2025 - 22:26

كتب : محمد جمال

منتخب الشباب - أسامة نبيه

واصل منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة استعداداته لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها في مصر الأحد المقبل.

ويلتقي المنتخب المصري للشباب في المباراة الافتتاحية أمام جنوب إفريقيا على استاد القاهرة.

وخاض المنتخب مرانه اليوم الخميس، في معسكره المقام بالمدينة الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة.

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وحرص أسامة نبيه على توجيه اللاعبين وعلاج بعض السلبيات مع وضع الرتوش النهائية للخطة المقرر أن يخوض بها لقاء جنوب افريقيا.

وقام الجهاز الفني للمنتخب بدراسة منتخب جنوب إفريقيا عن طريق الفيديو بمشاهدة مباريات سابقة في التصفيات الإفريقية أو المباريات الودية التي خاضها استعدادا للبطولة.

وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو بعد اعتذار كوت ديفوار عن عدم استضافة البطولة.

وتتأهل أول 4 منتخبات مباشرة إلى كأس العالم للشباب المقرر في تشيلي نهاية العام.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب جنوب إفريقيا، وسيراليون، وزامبيا، وتنزانيا.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلا من: أسامة نبيه المدير الفني، وحمادة أنور مدير المنتخب، وعلاء عبده المدرب العام، ومحمد عمر النور المدرب، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

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