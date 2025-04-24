مصدر بالزمالك يوضح لـ في الجول حقيقة استفسار حسام عبد المجيد عن عقده

نفى مصدر بنادي الزمالك وجود أي مشكلة بشأن عقد حسام عبد المجيد مدافع الفريق.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "حسام عبد المجيد لم يتواجد في اتحاد الكرة اليوم للاستفسار عن عقده كما أشيع".

وأكمل المصدر "حسام عبد المجيد ملتزم بتعاقده مع نادي الزمالك الذي يمتد لمدة موسمين بخلاف الموسم الحالي".

وعبر المصدر عن ضيق مجلس إدارة نادي الزمالك لما أسماه تكرار الشائعات "هناك حالة استياء وضيق ودهشة داخل الإدارة من تكرار الشائعات حول موقف اللاعب وعقده مع الزمالك".

وأتم "حسام عبد المجيد من أكثر اللاعبين التزاما ولم تحدث أي مشكلة بشأنه"

وينتهي تعاقد حسام عبد المجيد مع نادي الزمالك في صيف 2027.

وخاض عبد المجيد 34 مباراة هذا الموسم بقميص الزمالك في كافة البطولات، بواقع 18 مباراة في الدوري وسجل هدفا وحيدا.

كما لعب 9 مباريات في بطولة الكونفدرالية، ومباراتي السوبر المصري، ومباراة السوبر الإفريقي و4 في كأس مصر.

وتوج صاحب الـ23 عاما بـ 5 ألقاب مع الزمالك بواقع بطولتين للدوري المصري وبطولة لكأس مصر، وأخرى للسوبر الإفريقي بالإضافة إلى الكونفدرالية الإفريقية.

وشارك حسام عبد المجيد في أولمبياد باريس مع المنتخب الأولمبي، وكذلك في مباراتين دولتين مع المنتخب الأول.