أفضلية مستمرة.. يويفا يخطط لتعديل جديد على نظام دوري أبطال أوروبا

الخميس، 24 أبريل 2025 - 21:12

كتب : FilGoal

كأس دوري أبطال أوروبا

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لإقرار تعديل جديد على نظام دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن التعديل سيمنح أفضل 8 فرق في المرحلة الأولى أولوية اللعب على أرضهم في مباريات إياب جميع الأدوار الإقصائية.

ينطبق ذلك على الأدوار من دور الـ 16 وحتى نصف النهائي.

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وإذا التقى فريقان من المراكز الـ 8 الأولى سيتم الاحتكام لترتيبهما في الدوري لتحديد الأفضلية.

وتم تطبيق النظام الجديد لأول مرة هذا الموسم، بإقامة مرحلة دوري تضم 36 فريقا، يلعب كل منهم ضد 8 فرق أخرى تبعا للمستويات.

ويتأهل أول 8 فرق بشكل مباشر إلى دور الـ 16، على أن يلعب الفرق من التاسع إلى الـ 24 ملحقا تأهيليا.

وشهدت هذه المرحلة تصدر ليفربول قبل خروجه من دور الـ 16 على يد باريس سان جيرمان الذي تأهل من الملحق.

ووصل برشلونة وإنتر وأرسنال وباريس سان جيرمان إلى نصف النهائي، وجميعهم من الـ 8 الأوائل عدا باريس سان جيرمان.

دوري أبطال أوروبا يويفا
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