كرة سلة - فوز الاتحاد والأهلي والزمالك في أول لقاءات best of 5

فاز الاتحاد السكندري على سموحة بنتيجة 75-78 في أول لقاءات best of 5 ضمن مباريات دور الـ 8 من دوري السوبر لكرة السلة رجال.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ١٨-١٤، و٤١-٣٣، و٥٩-٤٩.

واكتسح الأهلي منافسه هليوبوليس بنتيجة 79 - 36.

وحقق الزمالك الفوز على المصرية للاتصالات بنتيجة 85 - 49.

كما فاز الجزيرة على حساب سبورتنج بنتيجة 84 - 73.

وكان الاتحاد اختتم منافسات مرحلة المجموعة بدوري السوبر في صدارة الترتيب بعد الفوز على الأهلي في المباراة الختامية.

الاتحاد تصدر بينما حل الأهلي ثانيا، ولذلك ابتعد الفريق السكندري عن مواجهة كل من الأهلي والزمالك حتى المباراة النهائية.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة جدول مباريات ربع النهائي والتي تقام بنظام Best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يحسم تأهله لنصف النهائي، والتي أقيمت أولى مبارياتها اليوم.