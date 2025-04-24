كرة سلة - فوز الاتحاد والأهلي والزمالك في أول لقاءات best of 5

الخميس، 24 أبريل 2025 - 20:16

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - سلة

فاز الاتحاد السكندري على سموحة بنتيجة 75-78 في أول لقاءات best of 5 ضمن مباريات دور الـ 8 من دوري السوبر لكرة السلة رجال.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ١٨-١٤، و٤١-٣٣، و٥٩-٤٩.

واكتسح الأهلي منافسه هليوبوليس بنتيجة 79 - 36.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - سيدات مصر في المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا كرة سلة - كما كشف في الجول.. الأهلي يعلن تعاقده مع الإنجليزي ويليامز كرة سلة - ختام الجولة الأولى من ربع نهائي دوري السيدات دون مفاجآت

وحقق الزمالك الفوز على المصرية للاتصالات بنتيجة 85 - 49.

كما فاز الجزيرة على حساب سبورتنج بنتيجة 84 - 73.

وكان الاتحاد اختتم منافسات مرحلة المجموعة بدوري السوبر في صدارة الترتيب بعد الفوز على الأهلي في المباراة الختامية.

الاتحاد تصدر بينما حل الأهلي ثانيا، ولذلك ابتعد الفريق السكندري عن مواجهة كل من الأهلي والزمالك حتى المباراة النهائية.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة جدول مباريات ربع النهائي والتي تقام بنظام Best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يحسم تأهله لنصف النهائي، والتي أقيمت أولى مبارياتها اليوم.

كرة سلة best of 5 الاتحاد السكندري
نرشح لكم
كرة سلة - سيدات مصر في المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا كرة سلة - كما كشف في الجول.. الأهلي يعلن تعاقده مع الإنجليزي ويليامز دوري NBA – ليكرز يعادل السلسلة مع مينيسوتا بفضل لوكا.. وأوكلاهوما يواصل التألق كرة سلة - ختام الجولة الأولى من ربع نهائي دوري السيدات دون مفاجآت دوري NBA - كليبرز يعادل السلسلة بالفوز على دنفر ناجيتس خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه مع محترف سلة الأهلي السابق دوري NBA – فوز بوسطن وجولدن ستيت وأوكلاهوما في الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية كرة سلة - الكشف عن مواعيد ربع نهائي دوري السوبر
أخر الأخبار
الثالثة بالثلاثة.. ضربة كوندي تسقط ريال مدريد وتمنح برشلونة الكأس الـ 32 3 ساعة | الدوري الإسباني
للمرة الثالثة.. كريستال بالاس إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بهزيمة أستون فيلا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
أبطال آسيا للنخبة - النصر إلى نصف النهائي بفوز كبير على يوكوهاما 4 ساعة | آسيا
في الجول يكشف موقف اتحاد الكرة من تغيير موعد نهائي كأس مصر 5 ساعة | الكرة المصرية
لجنة الإعلام الرياضي تطالب بتفريغ الكاميرات لمعرفة المتورطين في واقعة إلقاء الزجاجات على كولر 5 ساعة | الدوري المصري
أرقام استثنائية.. كشف حساب كولر مع الأهلي 6 ساعة | الدوري المصري
عقبة كبرى - ربما لا تعرف ذلك ولكن ميسي يعاني في أمريكا 6 ساعة | أمريكا
انتهى الكلاسيكو - برشلونة (3)-(2) ريال مدريد 6 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 مصدر مقرب منه لـ في الجول: زيزو جاهز لاستكمال الموسم مع الزمالك ولكن بشرط 4 أخبار سيئة.. مدرب نيس يكشف الموقف المبدئي لإصابة عبد المنعم