دوري أبطال إفريقيا - جلسة كولر وتدريبات بدنية في ختام تحضيرات الأهلي لـ صنداونز

اختتم فريق النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب استاد القاهرة، استعدادا لخوض مباراة صنداونز الجنوب إفريقي.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز مساء الجمعة ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي ستقام على استاد القاهرة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة سريعة مع اللاعبين، قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال بالفريق مرانًا بدنيّا متنوعًا للاعبين استمر لمدة 30 دقيقة، قبل أن ينخرط اللاعبون في بقية فقرات المران.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، تمرينًا متنوعًا لحراس المرمى بالفريق، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

واختتم مارسيل كولر، المدير الفني، فقرات المران بتدريبات فنية متنوعة، وتقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين في جنوب إفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 نسخ وتوج بأربعة منهم.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا آخر نسختين ويسعى ليكون أول فريق يحصد اللقب ثلاث مرات على التوالي.