مؤتمر يورتشيتش: رمضان وأوجولا جاهزان لمواجهة أورلاندو.. وبيراميدز لا يخسر على أرضه

الخميس، 24 أبريل 2025 - 19:34

كتب : أحمد الخولي

كرونسلاف يورتشيتش - المدير الفني فريق بيراميدز

شدد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، على صعوبة المواجهة التي تجمعه بنظيره أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويحل أورلاندو ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال يورتشيتش مدرب بيراميدز في مؤتمر صحفي:"صديق أوجولا ورمضان صبحي جاهزان لخوض مواجهة أورلاندو، نحن نمر بفترة رائعة على المستوى الفني والبدني وسعداء بالوصول إلى هذه المرحلة".

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وأضاف"أعد بتقديم فريقي لمباراة كبيرة كما فعلنا في جوهانسبرج لكننا سنعمل بشكل أكبر على استغلال كل الفرص للتسجيل في شباك المنافس".

وأتم"نعم أورلاندو حقق الفوز على الأهلي ومولودية الجزائر خارج أرضه، لكن لا ننسى أن بيراميدز لا يخسر على أرضه ويحقق الانتصار دائما، وهي نقطة قوتنا وسنلعب عليها".

ويعتبر أورلاندو الفريق الوحيد الذي لم يهزم حتى الآن في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في القاهرة غدا الجمعة المقبل 25 من الشهر الجاري.

وستقام المباراة النهائية بين الفائز من بيراميدز ضد أورلاندو، أمام الفائز من مواجهة الأهلي وصنداونز.

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