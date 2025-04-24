"لا يمكن التمييز".. المحكمة تسقط تهم العنصرية عن 2 من مشجعي برشلونة

الخميس، 24 أبريل 2025 - 19:22

كتب : FilGoal

مانشستر ستيي - ريال مدريد - فينيسيوس

قرر القضاء الإسباني إسقاط تهم العنصرية والتحريض على الكراهية عن 2 من مشجعي برشلونة على خلفية أحداث كلاسيكو أكتوبر 2023، حين تم اتهامهما بتوجيه إهانات عنصرية للبرازيلي فينيسيوس جونيور.

ورأت القاضية كارمن جارسيا أنه من المستحيل تمييز ما إن كان اللفظ الصادر منهما عنصريًا أم مجرد إهانة مثل "وقح جدا".

وبناء عليه قررت حفظ القضية لعدم توفر دليل قاطع، وهو ما قررت رابطة الدوري الإسباني الاستئناف ضده.

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وتعود الواقعة إلى مباراة الكلاسيكو بين الغريمين برشلونة وريال مدريد في أكتوبر 2023.

وأقيمت المباراة على ملعب مونتجويك، ملعب برشلونة المؤقت لحين الانتهاء من أعمال تجديد كامب نو.

وأدى فينيسيوس بشهادته عبر الفيديو يوم 23 يناير الماضي، بشأن تعرضه لإهانات عنصرية في هذه المباراة.

وسمحت تسجيلات كاميرات الملعب وإفادة أحد الشهود بالتعرف على ثلاثة من مشجعي برشلونة الذين أطلقوا الهتافات، بينهم شخص قاصر تحت السن القانوني.

وشهدت المباراة المشار إليها فوز ريال مدريد على برشلونة بهدفين مقابل هدف وحيد، في الدور الأول من الموسم الماضي للدوري الإسباني.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري في ختام هذا الموسم، إضافة إلى كأس السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ومع انطلاق الموسم الجديد فاز الميرينجي بكأس السوبر الأوروبي وكأس إنتركونتيننتال.

وفاز فينيسيوس جونيور بجائزة الأفضل "ذا بيست" من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بينما خسر جائزة الكرة الذهبية لصالح رودري نجم وسط مانشستر سيتي وبطل يورو 2024 مع منتخب إسبانيا.

فينيسيوس جونيور ريال مدريد الدوري الإسباني
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