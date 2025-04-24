فالديز مدربا لفريق بالدرجة الرابعة في إسبانيا

الخميس، 24 أبريل 2025 - 19:10

كتب : FilGoal

فيكتور فالديز

أعلن نادي ريال أفيلا الإسباني تعيين فيكتور فالديز حارس برشلونة السابق مديرا فنيا للفريق.

وكشف النادي الذي ينشط في الدرجة الرابعة الإسبانية عن تعيين فالديز مديرا فنيا حتى نهاية الموسم الحالي، والموسم المقبل.

وقام فالديز بعد اعتزاله بتدريب فريق الشباب في برشلونة، ومدرسة موراتالاز لكرة القدم، ونادي يو إي هورتا.

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وينشط نادي ريال أفيلا في الدرجة الرابعة الإسبانية

ووجه النادي رسالة لفالديز في بيان رسمي: "من النادي نتمنى له كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة، ونحن على يقين بأن خبرته والتزامه سيكونان مفتاحًا لتحقيق الأهداف المحددة."

كما كشف النادي عن استمرار الجهاز المعاون برفقة فالديز حفاظا على استقرار وتماسك الفريق.

ولعب فالديز لناشئي برشلونة قبل تصعيده للفريق الأول ليستمر رفقة الفريق الكاتالوني حتى صيف 2014.

ولعب بعد رحيله عن برشلونة لأندية مانشستر يونايتد الإنجليزي، وستاندرلييج البلجيكي، وميدلسبره الإنجليزي قبل الاعتزال في صيف 2017.

وتوج فالديز خلال مسيرته بكأس العالم ويورو 2012 رفقة منتخب إسبانيا، و3 بطولات لدوري أبطال أوروبا وبطولتين لكأس العالم للأندية مع برشلونة.

كما فاز بـ 6 ألقاب للدوري الإسباني، ولقبين لكأس إسبانيا، و6 ألقاب للسوبر الإسباني.

ونال فالديز لقب حارس الموسم مرتين في موسمي 2004- 2005، و2008 - 2009.

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فيكتور فالديز الدوري الإسباني الليجا حارس برشلونة
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