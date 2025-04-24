دوري أبطال إفريقيا - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس

الخميس، 24 أبريل 2025 - 18:17

كتب : عمرو نبيل

بيراميدز

سيرتدي نادي بيراميدز زيه التقليدي خلال مواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي المرتقبة.

ويحل أورلاندو ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي، الأزرق الفاتح مع الأبيض، في حين يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

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ويرتدي أورلاندو بايرتس قميصه الأساسي الأسود الكامل في الأحمر، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأرجواني الكامل.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف في جوهانسبرج.

وتم إبلاغ الفريقين أنه في حالة انتهاء مباراة الإياب بالتعادل السلبي بدون أهداف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب في جوهانسبرج سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح دون لعب أشوط إضافية لتحديد المتأهل للنهائي.

ويعتبر أورلاندو الفريق الوحيد الذي لم يهزم حتى الآن في البطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في القاهرة غدا الجمعة المقبل 25 من الشهر الجاري.

وستقام المباراة النهائية بين الفائز من بيراميدز ضد أورلاندو، أمام الفائز من مواجهة الأهلي وصنداونز.

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