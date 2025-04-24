مدحت شلبي: حالتي الصحية جيدة.. وسأقاضي مروجي الشائعات

الخميس، 24 أبريل 2025 - 18:04

كتب : FilGoal

مدحت شلبي

شدد الإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي على أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات الذين تنالوا حالته الصحية بشكل غير دقيق.

وزعم البعض بأن شلبي يتواجد داخل غرفة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات بعدما تعرض لوعكة صحية.

وقال مدحت شلبي عبر مقطع فيديو: "تفاجأت بسيل من الاتصالات الهاتفية والرسائل للاطمئنان على حالتي الصحية بعدما روج البعض أخبار غير صححية بشأني".

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وأضاف "حالتي الصحية جيدة وغيابي عن الظهور وتقديم برنامج يا مساء الأنوار يرجع لظروف خاصة وترتيبات تتعلق بقناة إم بي سي مصر وسيتم الانتهاء منها والعودة قريبا".

وواصل "سأعود إلى الشاشة قريبا خاصة أن إم بي سي مصر ستبث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، الأمر يتعلق بترتيبات القناة وليس لظروف صحية كما يتردد".

وأتم "سأتخذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات التي تناولت حالتي الصحية بشكل غير دقيق، لحرصي الدائم على مواجهة الأخبار الكاذبة التي تثير القلق".

وكانت قنوات إم بي سي مصر قد أعلنت في وقت سابق حصولها على حقوق بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويقام كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

ويخوض الأهلي مواجهة الافتتاح يوم 15 يونيو أمام انتر ميامي، ثم مواجهة بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو قبل مواجهة بورتو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم 24 يونيو.

مدحت شلبي الأهلي كأس العالم للأندية
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